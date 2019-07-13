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Всі пов'язані: незвичайні фото Землі, які варто побачити

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Оригінальна карта Землі - фото 1
Оригінальна карта Землі

Талановитий фотограф створив захопливі карти Землі, які показують зв'язок між людьми через різні споруди та транспорт. Без жодних кордонів та позначок!

Фотограф з Канади Пітер Атвуд поділився на своєму профілі в соцмережі Twitter незвичайними картами нашої планети. На 5 знімках можна побачити основні інфраструктурні об'єкти світу. Рожева карта демонструє дороги, червона – аеропорти, зелена – залізницю, жовта – міста, а блакитна – морські порти. До слова, кордонів чи якихось інших позначок тут не знайдеш, хоча все розміщено за реальними картами Землі.

І ще: Побито світовий рекорд по швидкості обльоту Землі

Читайте також: Фотограф показав найказковіше місце на Землі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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