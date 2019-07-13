Всі пов'язані: незвичайні фото Землі, які варто побачити

Талановитий фотограф створив захопливі карти Землі, які показують зв'язок між людьми через різні споруди та транспорт. Без жодних кордонів та позначок!

Фотограф з Канади Пітер Атвуд поділився на своєму профілі в соцмережі Twitter незвичайними картами нашої планети. На 5 знімках можна побачити основні інфраструктурні об'єкти світу. Рожева карта демонструє дороги, червона – аеропорти, зелена – залізницю, жовта – міста, а блакитна – морські порти. До слова, кордонів чи якихось інших позначок тут не знайдеш, хоча все розміщено за реальними картами Землі.

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Finding more and more fun ways to use Blender as a cartographic tool. Emission material + bloom effect = a cool looking neon style! @blender_org #gischat pic.twitter.com/wimYNrpLN4 — Peter Atwood (@Peterincan) 26 червня 2019 р.

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