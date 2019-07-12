Побито світовий рекорд по швидкості обльоту Землі

Встановлено новий світовий рекорд з швидкості перетину двох полюсів / Twitter

Міжнародний екіпаж у рамках польоту One More Orbit встановив новий світовий рекорд по швидкості обльоту Землі. Про це організатори польоту повідомили на офіційній сторінці в Twitter.

Десять осіб, що представляють США, Великобританію, Данію, Південну Африку, Україна і Німеччину та Росію зробили найшвидшу кругосвітню подорож. Вони подолали маршрут з перетином обох полюсів планети протяжністю 41 526 км.

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Старт польоту відбувся 9 липня з мису Канаверал в США. Через 46 годин 39 хвилин і 38 секунд команда завершила свій політ. Середня швидкість реактивного літака Gulfstream G650ER склала 860,95 км/год.

Попередній рекорд був встановлений у 2008 році командою холдингу TAG Group. Вони облетіли Землю з перетином обох полюсів за 52 години 32 хвилини з середньою швидкістю близько 822,8 км.

THANK YOU to our best #ONEMOREORBIT team ever for making this Round-the-World flight a success! pic.twitter.com/MZqQnDVigN — Hamish Harding (@ActionAviation0) 11 липня 2019 р.

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