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Карантин Коронавірус

Всі поради водночас: зірка "Милих ошуканок" показала, як проводить карантин

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Шей Мітчел розважається на карантині - фото 1
Шей Мітчел розважається на карантині / instagram.com/shaymitchel

Популярна акторка Шей Мітчелл показує власним прикладом, як зараз важливо залишатись на самоізоляції. Але й не варто зловживати всіма порадами, які є в мережі.

33-річна канадська і американська акторка та модель Шей Мітчелл, яка прославилась завдяки серіалу "Милі ошуканки", активно веде профіль в соцмережі Instagram. Там за вродливою дівчиною з почуттям гумору стежать понад 27 мільйонів користувачів, і це зовсім не дивно, адже вона доволі часто ділиться кадрами зі своїх буднів.

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Зараз Шей дотримується режиму карантину, тож намагається розважатись вдома, що й показала прихильникам.

"Роблю все, що кажуть в інтернеті. Залишаюсь вдома, п'ю, тренують у моїй вітальні, не мию голову кілька днів... Можливо, завтра нарешті зніму гель-лак вдома", – відзначила акторка під знімком, на якому водночас займається спортом з келихом вина. Ідей для часопроведення на самоізоляції є дуже багато, але не варто захоплюватись ними занадто.

instagram.com/shaymitchel - фото 396917
instagram.com/shaymitchel

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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