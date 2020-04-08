На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Всі поради водночас: зірка "Милих ошуканок" показала, як проводить карантин
-
- 14
Популярна акторка Шей Мітчелл показує власним прикладом, як зараз важливо залишатись на самоізоляції. Але й не варто зловживати всіма порадами, які є в мережі.
33-річна канадська і американська акторка та модель Шей Мітчелл, яка прославилась завдяки серіалу "Милі ошуканки", активно веде профіль в соцмережі Instagram. Там за вродливою дівчиною з почуттям гумору стежать понад 27 мільйонів користувачів, і це зовсім не дивно, адже вона доволі часто ділиться кадрами зі своїх буднів.
І ще: Ніколь Шерзінгер вразила розкішною фігурою у новій зйомці (фото)
Зараз Шей дотримується режиму карантину, тож намагається розважатись вдома, що й показала прихильникам.
"Роблю все, що кажуть в інтернеті. Залишаюсь вдома, п'ю, тренують у моїй вітальні, не мию голову кілька днів... Можливо, завтра нарешті зніму гель-лак вдома", – відзначила акторка під знімком, на якому водночас займається спортом з келихом вина. Ідей для часопроведення на самоізоляції є дуже багато, але не варто захоплюватись ними занадто.
Читайте також:Відео з запальними танцями Джессіки Альби підкорює Instagram
-
19:50У кожного свій обман 5, 6 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
19:44Чого не потерплять у стосунках різні знаки Зодіаку
-
19:25Шість місяців тренувань: ось чому важко бути власником собаки (відео)
-
19:13Як користуватися Face ID на iPhone у масці: корисна інструкція
-
18:53Всі поради водночас: зірка "Милих ошуканок" показала, як проводить карантин
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:42У США мер доручив поліцейським карати порушників карантину, але щось пішло не так
-
18:25Не так погано: учені зробили неочікувану заяву про лінь
-
18:14Дивіться, як виглядає "кладовище" орендованих автомобілів
-
18:00Гороскоп на 9 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Незвичайні ванні кімнати, які викликають захоплення і шок (фото)
-
17:41Науковці пояснили, чому людям подобається запах після дощу
-
17:23Примарний вершник з Кіану Рівзом: фанати створили епічне відео
-
17:12Німецькі експерти назвали 10 предметів, які потрібно ретельно очищати
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:03Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
16:53Готові спопелити: людей цих знаків Зодіаку краще не злити
-
16:42Nike випускатиме захисні екрани для обличчя замість кросівок
-
16:37У мережі рекламують неопренові маски від коронавірусу: чому їх не варто купувати
-
16:22ТОП-7 найкращих супергеройських серіалів, які потрібно побачити
-
16:11У додатку ДІЯ з'явилися електронні студентські квитки
-
15:55Крижана куля і коти: відео з веселим пранком над улюбленцями
-
15:41Езра Міллер накинувся на фанатку: відео відразу стало вірусним
-
15:35Підвищує потенцію: медики розповіли, чому чоловікам треба мочитися сидячи
-
15:13Експерти розповіли про найпопулярнішу під час пандемії коронавірусу професію
-
19:13Як користуватися Face ID на iPhone у масці: корисна інструкція
-
16:22ТОП-7 найкращих супергеройських серіалів, які потрібно побачити
-
13:00Ми переклали українські хіти на інші мови, а потім назад. Впізнайте пісні за текстом!
-
11:35Чи треба дезінфікувати куплені продукти, аби захиститись від коронавірусу
-
10:30Рожевий супермісяць з'явився на небі: дивіться фото унікального явища
-
07:16Погода в Україні 8 квітня: точний прогноз на сьогодні
- 07 квітня
-
21:41Психологи розповіли, що щасливі пари роблять перед сном
-
19:35Від Вигнанця до Життя Пі: захопливі фільми про справжню самоізоляцію
-
17:21Проблемна дитина: дивіться, як змінилися актори за 30 років
-
15:16Як заощадити електроенергію під час карантину вдома: прості та ефективні методи
-
13:00Фільми з Джекі Чаном: найкращі ролі, які прославили актора на увесь світ
-
09:00Jerry Heil – НІНА ДОНТ СТРЕС: слухайте новий карантинний хіт
-
07:15Погода в Україні на Благовіщення: прогноз на 7 квітня
- 06 квітня
-
19:35Пісні про коронавірус, які підкорили мережу: карантинний плейлист
-
17:33Медичні, саморобні та респіратори: спростовуємо фейк про ефективність різних масок
-
14:30Ірина Білик відзначає 50-річчя: українські пісні зірки, за які ми її полюбили
-
09:23Голос країни 10 сезон 12 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників
-
07:27Погода в Україні 6 квітня: весняне тепло повертається
- 05 квітня
-
21:45Дівчина тижня: гаряча тренерка Кіммі Руссо, яка спокушає пружними сідницями (18+)
-
19:20Не Plague Inc єдиною: найкращі ігри про віруси та пандемії, які не дадуть тобі нудьгувати
-
17:25Як і з чим носити чоловічі бомбери: 10 модних образів на всі випадки життя
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 6 – 12 квітня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:54Нові пісні квітня: плейлист популярної музики, який підійме настрій
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 5 квітня
-
08:13З чого має складатися правильний сніданок