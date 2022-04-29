Всі по-різному переживають війну: бійці 59 ОМБР розчулили новим фото

Кожного дня українські військові позбавляють окупантів будь-яких шансів на перемогу. Але не тільки відео зі знищеною ворожою технікою додають віри, адже наші бійці під час війни не лише демонструють свою мужність, а й здатні творити прекрасне.

Бійці з 59 ОМБр імені Якова Гандзюка регулярно дають прочуханки військам окупантів та діляться своїми перемогами на полі бою. Цього разу воїни показали захід сонця у зоні бойових дій та опублікували натхненний вірш на сторінці бригади у фейсбуці.

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Усі по-різному переживають війну, дехто робить це через творчість. Віршовані рядки, штрихи олівця, ноти, фото чи навіть відео, створені під час війни, інколи стають справжніми шедеврами... Доведемо усьому світові, що ми не лише добре воюємо, а й навіть під війни вміємо творити прекрасне. В той час, як росіяни можуть лише все паплюжити і нищити, – наголосили військові.

Вдалий кадр вдалось зафіксувати Наталії Смолянець, а цей "простий, але душевний" вірш написав військовослужбовець 59 бригади Богдан Осадчий:

Хай кулі вас оминають,

Вороже залізо мине.

Хай молиться той, хто чекає,

І воїн додому прийде.

Вам мужності і перемоги

Ніколи не бути в біді.

Це ви – України надія.

Ви гордість своєї сім`ї.

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