"Благодатний вогонь зійшов": військові за свята ліквідували купу ворожої техніки – відео

Українські військові продовжують позбавляти окупантів будь-яких шансів на перемогу. Цього разу бригада з Вінниччини епічно знищила декілька одиниць ворожої техніки за період великодніх свят.

Бійці з 59 ОМБр за кілька днів зменшили кількість армії та особового складу окупантів. Поки у більш безпечних областях намагались відзначити світле свято Великодня, то наші воїни мужньо та професійно піклувались про наближення перемоги. Відео з палаючою технікою російських військових з'явилось на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.

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За великодні дні завдяки зусиллям воїнів 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка благодатний вогонь зійшов на два орківські танки, дві броньовані машини десанту, три мінометні розрахунки, дві артилерійських установки, а також – близько двох десятків живої (ще на той момент) сили, – зазначили у повідомленні.

Відзначимо, що станом на 27 квітня російські війська залишились 939 танків, 2 323 броньованих бойових машин та близько 22 400 представників особового складу. Повний перелік втрат агресора з початку повномасштабного вторгнення має такий вигляд:

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