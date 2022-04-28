"Ось заради чого боротись": зустріч маленької доньки з татом-військовим розчулила мережу

Українські військові кожного дня дають відсіч окупантам, які вдерлись в нашу країну та знищують все на своєму шляху. І це відео з маленькою донечкою захисника черговий доказ того, що українці обов'язково переможуть, адже у нас є за що боротися!

Генеральний штаб ЗСУ регулярно публікує важливу інформацію про хід війни, яку розпочала Росія вторгненням в Україну. І серед роликів з феєричним знищенням ворожої техніки з'явилось відео, яке лише зміцнює нашу віру у перемогу та підіймає дух.

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Ось заради таких моментів ми й воюємо. На відео дівчинка зустрічає вдома тата-захисника. Разом переможемо! – йдеться в описі.

За короткий час допис зібрав тисячі вподобань та переглядів, а також чимало коментарів з підтримкою. І справді, Україна бореться за власну свободу, незалежність та майбутнє!

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