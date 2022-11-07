Всеукраїнський диктант 2022: коли і де слухати Радіодиктант національної єдності

Щорічно 9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови. З нагоди свята традиційно проводиться Радіодиктант національної єдності. Дізнайтеся де та коли слухати його у 2022 році, аби не пропусти!

Примітно, що цьогорічний Радіодиктант національної єдності буде відбуватися у нових умовах, ніж попередні. А писатимуть його у середу, 9 листопада. Розпочнеться диктант вранці, об 11:00.

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Над текстом цьогорічного диктанту працювали троє фахівців: а.

Де слухати Радіодиктант національної єдності

9 листопада об 11 годині розпочнеться Всеукраїнський диктант Національної єдності. Триватиме диктант годину. Протягом перших 20 хвилин – спілкування з гостями, наступні 20 хвилин – сам диктант, останні 20 хвилин – знов спілкування з гостями.

Якщо ви не встигаєте у цей час долучитися, то можна буде пізніші зайти на сайт, де прослухати й написати диктант. Важливо – сфотографувати та надіслати написаний текст на перевірку до 10 листопада 11:00. Як долучитися: увімкнути "Українське радіо"

зайти на сайт "Українського радіо"

увімкнути телеканал "Суспільне. Культура"

через додаток "Суспільного"

через додаток "Дія"

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