У Німеччині офіційно визнали третю стать

У середу, 15 серпня, уряд Німеччини схвалив законопроект, який передбачає офіційне визнання третьої статі. Про це повідомили в міністерстві юстиції країни.

Законопроект введе появу графи "інша стать", яку зможуть вибрати інтерсексуали. Ця графа буде вживатися разом з нині діючими "жіноча стать" і "чоловіча стать". Крім цього, завдяки нововведенню жителі країни зможуть змінювати вказану раніше стать і своє ім'я.

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Визнали третю стать

Міністр юстиції Німеччини Катаріна Барли позитивно відреагувала на новий законопроект.

"Жодну людину не можна дискримінувати за її статевою ідентичністю", – сказала вона.

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