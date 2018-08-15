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У Німеччині офіційно визнали третю стать

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Третя стать / news2night

У середу, 15 серпня, уряд Німеччини схвалив законопроект, який передбачає офіційне визнання третьої статі. Про це повідомили в міністерстві юстиції країни.

Законопроект введе появу графи "інша стать", яку зможуть вибрати інтерсексуали. Ця графа буде вживатися разом з нині діючими "жіноча стать" і "чоловіча стать". Крім цього, завдяки нововведенню жителі країни зможуть змінювати вказану раніше стать і своє ім'я.

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Визнали третю стать

Міністр юстиції Німеччини Катаріна Барли позитивно відреагувала на новий законопроект.

"Жодну людину не можна дискримінувати за її статевою ідентичністю", – сказала вона.

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Джерело: dw
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