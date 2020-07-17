Всесвітньо відома марка віскі переходить на паперову тару

Компанія з виробництва шотландського купажованого віскі відомої марки Johnny Walker з 2021 року розливатиме свою продукцію в екологічно чисті пляшки з целюлози, що нагадують тару для побутової хімії. Таким чином алкогольний гігант вирішив продемонструвати світу турботу про навколишнє середовище.

Так, за заявою представників британської компанії, пляшки для популярного віскі будуть виготовлятися на основі целюлози з деревини, яку отримали повністю екологічно чистим шляхом.

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"Пляшки з деревних волокон відповідатимуть всім стандартам харчової промисловості та будуть повністю придатними для переробки", – заявляють в компанії.

Повідомляється, що ключовою відмінністю нових паперових пляшок від звичних скляних буде їхня непрозорість. А самі пляшки будуть нагадувати швидше тару для побутової хімії.

"Це йде врозріз з одними звичками, але ми робимо крок назустріч екології", – підкреслили в компанії. Чи збереже концерн випуск Johnny Walker у звичних скляних пляшках і якщо так, то як довго, в компанії не повідомляють.

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