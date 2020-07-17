На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Всесвітньо відома марка віскі переходить на паперову тару
-
- 65
Компанія з виробництва шотландського купажованого віскі відомої марки Johnny Walker з 2021 року розливатиме свою продукцію в екологічно чисті пляшки з целюлози, що нагадують тару для побутової хімії. Таким чином алкогольний гігант вирішив продемонструвати світу турботу про навколишнє середовище.
Так, за заявою представників британської компанії, пляшки для популярного віскі будуть виготовлятися на основі целюлози з деревини, яку отримали повністю екологічно чистим шляхом.
І ще: Букінгемський палац випустив свій королівський джин
"Пляшки з деревних волокон відповідатимуть всім стандартам харчової промисловості та будуть повністю придатними для переробки", – заявляють в компанії.
Повідомляється, що ключовою відмінністю нових паперових пляшок від звичних скляних буде їхня непрозорість. А самі пляшки будуть нагадувати швидше тару для побутової хімії.
"Це йде врозріз з одними звичками, але ми робимо крок назустріч екології", – підкреслили в компанії. Чи збереже концерн випуск Johnny Walker у звичних скляних пляшках і якщо так, то як довго, в компанії не повідомляють.
Читайте також: Як правильно вибрати вино: 8 міфів, у які досі вірить більшість
-
13:42Тихо діти сплять: alyona alyona випустила потужний кліп, що спонукає задуматись
-
13:19Космічний зонд Solar Orbiter прислав найближчі в історії знімки Сонця
-
12:50У Парижі відкриється кінотеатр на воді
-
12:39Генрі Кавілл зібрав собі ігровий ПК: у скільки йому обійшовся комп
-
12:22Криміналіст показав, як виглядав чоловік 8 тисяч років тому: відео
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
11:47Безрозсудний водій BMW похизувався їздою у 180 км/год по зустрічній смузі: відео
-
11:34Кохайтеся чорноброво: кумедні перли учасників ЗНО 2020 з укрмови
-
11:21Хайп потребує жертв: зйомка для TikTok закінчилася викликом рятувальників (епічне відео)
-
10:48Мадонна вразила мережу провокаційним фото з молодим бойфрендом
-
10:32Антитіла – Кіно: дивіться новий масштабний кліп гурту, знятий в українській пустелі
-
10:20У Британії на торги виставили набір мисливця на вампірів XIX століття
-
09:47Всесвітньо відома марка віскі переходить на паперову тару
-
09:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 17 липня
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:50Maserati презентувала перший гібрид марки
-
08:25Які фрукти треба їсти, що пришвидшити ріст волосся
-
07:53Ангел Victoria's Secret знялася повністю оголеною: відверте фото (18+)
-
07:24Як перетворити перекус на корисну звичку: 5 простих способів
-
06:45Привітання з Днем ангела Марти 2020: картинки, смс, вірші і проза
- 16 липня
-
21:53Дивіться, як коти з різним темпераментом долають смугу перешкод: смішне відео
-
21:23Що буде з вами, якщо ви перестанете займатися сексом
-
21:0517 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:43Несподівана колаборація: Mercedes і Xiaomi спільно створили новий електросамокат
-
20:17Науковці спрогнозували пік чисельності на Землі: коли планета буде перенаселена
-
12:39Генрі Кавілл зібрав собі ігровий ПК: у скільки йому обійшовся комп
-
10:32Антитіла – Кіно: дивіться новий масштабний кліп гурту, знятий в українській пустелі
-
09:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 17 липня
-
07:24Як перетворити перекус на корисну звичку: 5 простих способів
- 16 липня
-
21:23Що буде з вами, якщо ви перестанете займатися сексом
-
19:16ДРУЗІ та Гаррі Поттер: як би виглядали культові фільми та серіали, якби у них знімався кіт
-
16:515 книг із напруженим сюжетом, які не залишать вас байдужими
-
14:10ТОП 10 найкращих фільмів 2020-го: рейтинг BBC за перше півріччя
-
11:51У Карпатах пронісся незвичайний смерч: вражаюче фото
-
09:09Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 16 липня
-
07:22Чудова інвестиція: названо автомобілі, які мають всі шанси стати колекційними
- 15 липня
-
21:22Для особливо сміливих: 5 хитрощів сексу на балконі
-
18:20Поліція склала плейлист для безпечного водіння: слухайте ці пісні за кермом
-
15:42Відпочинок в Єгипті та Албанії: самоізоляція після повернення більше не потрібна
-
14:00ТЕСТ: Перевір, чи склав би ти ЗНО з географії?
-
12:0310 фільмів, які справді змінюють погляди людей на життя: вибір мережі
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 15 липня
-
07:49У мережі назвали особисті якості розумних людей
- 14 липня
-
21:29Краще за еротику: ТОП-10 чуттєвих фільмів та серіалів
-
18:53Продасть і не викупить: які знаки Зодіаку найхитріші
-
17:45А якщо світ – це торт? Мережу захопили меми про нову конспірологічну теорію
-
15:06Від Гри престолів до Офісу: 7 найкращих серіальних сцен, від яких мурахи по тілу
-
12:39Куди українці вирушають на відпочинок 2020: умови в'їзду в найпопулярніші країни
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 14 липня
-
07:12Сезонні овочі та фізична активність: 5 порад, які допоможуть відмінно почуватися влітку