Букінгемський палац випустив свій королівський джин

Букінгемський палац почав продавати королівський джин, щоб компенсувати падіння доходів від туризму. Деякі інгредієнти для напою надходять прямо з двору лондонській резиденції королеви Єлизавети II.

Напій міцністю 42% вже можна придбати. Він розлитий в елегантні, прикрашені квітами пляшки 700 мл. Ціна становить 40 фунтів стерлінгів. Джин зроблений з 12 компонентів.

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Всі доходи підуть на підтримку королівської колекції творів мистецтва.

"Джин наповнений цитрусовими і трав'яними нотами, отриманими з 12 рослинних компонентів, деякі з яких – з саду Букінгемського палацу, включаючи лимонну вербену, ягоди глоду, лавровий лист і листя шовковиці", – йдеться в повідомленні.

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