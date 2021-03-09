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До дня народження Кобзаря: ТОП 5 небанальних книг про Тараса Шевченка

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Тарас Шевченко: книги про письменника - фото 1
Тарас Шевченко: книги про письменника

9 березня народився Тарас Шевченко. Згадуючи класика української літератури, пропонуємо вам добірку цікавих книг у незвичному форматі про Кобзаря.

Шевченко на кожен день: з Яніною Соколовою

  • Видавництво: Фоліо
До дня народження Кобзаря: ТОП 5 небанальних книг про Тараса Шевченка - фото 450651

Це той самий Кобзар – зібрання творів Тараса Шевченка. Фішка цього видання у тому, що книга ілюстрована та доповнена малюнками, начерками та офортами авторства письменника, адже він був ще й художником. До того ж "Шевченко на кожен день" – це мультимедійний проєкт, адже на сторінках є QR-коди. Проскануйте та перейдіть за посиланням – Яніна Соколова зачитає вам поезії Тараса Шевченка.

І ще: Подарунок для книголюба: 5 варіантів, які прикрасять будь-яку книжкову полицю

Леонід Ушкалов "Шевченко від А до Я"

  • Видавництво: Видавництво Старого Лева
До дня народження Кобзаря: ТОП 5 небанальних книг про Тараса Шевченка - фото 450650

Леонід Ушкалов у тандемі з ілюстраторкою Анастасією Стефурак створили "Шевченко від А до Я", енциклопедію про поета. Звичайно, що на 80 сторінках неможливо було зібрати усю інформацію про Шевченка, проте читач дізнається найцікавіші факти з життя Тараса Григоровича. Письменник та художник постане на сторінках цієї книги звичайною людиною, яка має особливості, захоплення, вподобання тощо. Ця оригінальна абетка, яскравий арт-бук, присвячений Тарасу Шевченку, заслуговує на окреме місце на вашій книжковій поличці, адже зацікавить і дорослих, і школярів.

Олександр Денисенко "Тарас. Повернення"

  • Видавництво: Клуб сімейного дозвілля
До дня народження Кобзаря: ТОП 5 небанальних книг про Тараса Шевченка - фото 450649

Роман, який нещодавно став фільмом. Це історія розпочинається в той період життя Тараса Шевченка, коли він був ув'язнений солдатською службою у фортеці серед земель Казахстану. Автор описує біографічні факти про Кобзаря у такий спосіб, щоб читач відчув та зрозумів, що Тарас Шевченко не закоцюблий класик з портретів у шкільних класах, а талановитий чоловік, який проживав моменти натхнення та тяжкі роки поневірянь, миті надії та години мук. До слова, "Тарас. Повернення" розкриває "звільнення" поета та удавану свободу, як хитру політичну схему.

Тарас Шевченко "Kateryna"

  • Видавництво: Основи
До дня народження Кобзаря: ТОП 5 небанальних книг про Тараса Шевченка - фото 450648

Це не книга про Шевченка, а поема авторства Тараса Григоровича, проте це видання варте окремої уваги. Микола Толмачов проілюстрував "Катерину" так, що його художню роботу можна назвати окремим видом мистецтва. Малюнки занурюють читача в особливу атмосферу того періоду. Поема перекладена англійською мовою, що дає ще одну можливість поглянути текст з іншого кута.

Оксана Забужко "Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу"

  • Видавництво: Комора
До дня народження Кобзаря: ТОП 5 небанальних книг про Тараса Шевченка - фото 450652

Оксана Забужко написала та вперше видала цей текст у 1997 році. На той момент книга викликала жваві суперечки. Аж ось минуло понад двадцять років і ми можемо прочитати "Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу" зовсім інакше, з сучасним досвідом та новими знаннями. Головне послання – не ідеалізуйте, не виліплюйте з Шевченка кам'яну неживу брилу. Читайте повільно, вдумливо, боріться зі стереотипами та розмірковуйте.

Книги читала Валентина Рущак

До теми: Як отримати насолоду в ліжку? ТОП 5 книг про секс та оргазм

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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