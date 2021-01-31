Всесвітній день ювеліра: ТОП 5 найкращих фільмів про коштовні прикраси

31 січня у світі відзначають міжнародне професійне свято ювелірів. З цієї нагоди підготували для вас найкращі фільми, в центрі сюжету яких дорогі коштовності.

Без вади

Оригінальна назва: Flawless

Жанр: кримінал, трилер

Рік: 2007

Країна: США

Тривалість: 108 хв

Режисер: Майкл Редфорд

У головних ролях: Демі Мур, Майкл Кейн, Ламбер Вільсон

Сюжет. Лондон, 1960 рік. Буде злочин – викрадення діамантів. Проте головні герої не злодії, а працівники Лондонської діамантової корпорації. Прибиральник переконує керівницю допомогти йому в цій справі.

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Вісім подруг Оушена

Оригінальна назва: Ocean's 8

Жанр: комедія, кримінал, бойовик

Рік: 2018

Країна: США

Тривалість: 110 хв

Режисер: Гері Росс

У головних ролях: Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Гелена Бонем Картер, Енн Гетевей, Ріанна, Сара Полсон, Мінді Калінг

Сюжет. Деббі, сестра горезвісного Денні Оушена, щойно вийшла з в'язниці та хоче негайно піти по його стопах. Вона збирає довкола себе групу майстрів-злодіїв та переконує їх викрасти неоціненне намисто. На додачу до цього Деббі також може помститися власнику галереї, який її ув'язнив.

Рожева пантера

Оригінальна назва: The Pink Panther

Жанр: кримінальна комедія

Рік: 2006

Країна: США

Тривалість: 93 хв

Режисер: Шон Леві

У головних ролях: Стів Мартін, Кевін Клайн, Бейонсе, Жан Рено

Сюжет. Коли тренера збірної Франції з футболу в кінці гри вбиває отруєний дротик, його дороге і величезне кільце з діамантом "Рожевою пантерою" зникає. Амбітний головний інспектор Дрейфус призначає найгіршого інспектора поліції Жака Клузо розслідувати цю справу.

Сніданок у Тіффані

Оригінальна назва: Breakfast at Tiffany's

Жанр: мелодрама, романс, кінокомедія

Рік: 1961

Країна: США

Тривалість: 115 хв

Режисер: Блейк Едвардс

У головних ролях: Одрі Гепберн, Джордж Пеппард, Патрісія Ніл, Бадді Ібсен

Сюжет. Холлі Голайтлі – ексцентрична дівчина з Нью-Йорка, яка твердо вирішила вийти заміж за мільйонера, а ще вона марить ювелірним домом "Тіффані". Пол – сусід дівчина, письменник, який живе коштом багатійки. Побачити, як розквітає романтика, є одна із незмінних принад цього фільму.

Завзяті шахраї

Оригінальна назва: The Con Is On

Жанр: комедія

Рік: 2018

Країна: США, Велика Британія

Тривалість: 90 хв

Режисер: Джеймс Оклі

У головних ролях: Ума Турман, Тім Рот, Еліс Ів, Софія Вергара, Меггі К'ю

Сюжет. Пара намагається уникнути виплати величезного боргу за азартні ігри. Вони заборгували одній мафіозі. Парочка тікає до Лос-Анджелеса та чоловік вигадує план про крадіжку коштовностей, адже у його колишньої дружини багато ювелірних прикрас, які коштують цілий спадок.

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