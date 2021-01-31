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Всесвітній день ювеліра: ТОП 5 найкращих фільмів про коштовні прикраси
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31 січня у світі відзначають міжнародне професійне свято ювелірів. З цієї нагоди підготували для вас найкращі фільми, в центрі сюжету яких дорогі коштовності.
Без вади
- Оригінальна назва: Flawless
- Жанр: кримінал, трилер
- Рік: 2007
- Країна: США
- Тривалість: 108 хв
- Режисер: Майкл Редфорд
- У головних ролях: Демі Мур, Майкл Кейн, Ламбер Вільсон
Сюжет. Лондон, 1960 рік. Буде злочин – викрадення діамантів. Проте головні герої не злодії, а працівники Лондонської діамантової корпорації. Прибиральник переконує керівницю допомогти йому в цій справі.
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Вісім подруг Оушена
- Оригінальна назва: Ocean's 8
- Жанр: комедія, кримінал, бойовик
- Рік: 2018
- Країна: США
- Тривалість: 110 хв
- Режисер: Гері Росс
- У головних ролях: Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Гелена Бонем Картер, Енн Гетевей, Ріанна, Сара Полсон, Мінді Калінг
Сюжет. Деббі, сестра горезвісного Денні Оушена, щойно вийшла з в'язниці та хоче негайно піти по його стопах. Вона збирає довкола себе групу майстрів-злодіїв та переконує їх викрасти неоціненне намисто. На додачу до цього Деббі також може помститися власнику галереї, який її ув'язнив.
Рожева пантера
- Оригінальна назва: The Pink Panther
- Жанр: кримінальна комедія
- Рік: 2006
- Країна: США
- Тривалість: 93 хв
- Режисер: Шон Леві
- У головних ролях: Стів Мартін, Кевін Клайн, Бейонсе, Жан Рено
Сюжет. Коли тренера збірної Франції з футболу в кінці гри вбиває отруєний дротик, його дороге і величезне кільце з діамантом "Рожевою пантерою" зникає. Амбітний головний інспектор Дрейфус призначає найгіршого інспектора поліції Жака Клузо розслідувати цю справу.
Сніданок у Тіффані
- Оригінальна назва: Breakfast at Tiffany's
- Жанр: мелодрама, романс, кінокомедія
- Рік: 1961
- Країна: США
- Тривалість: 115 хв
- Режисер: Блейк Едвардс
- У головних ролях: Одрі Гепберн, Джордж Пеппард, Патрісія Ніл, Бадді Ібсен
Сюжет. Холлі Голайтлі – ексцентрична дівчина з Нью-Йорка, яка твердо вирішила вийти заміж за мільйонера, а ще вона марить ювелірним домом "Тіффані". Пол – сусід дівчина, письменник, який живе коштом багатійки. Побачити, як розквітає романтика, є одна із незмінних принад цього фільму.
Завзяті шахраї
- Оригінальна назва: The Con Is On
- Жанр: комедія
- Рік: 2018
- Країна: США, Велика Британія
- Тривалість: 90 хв
- Режисер: Джеймс Оклі
- У головних ролях: Ума Турман, Тім Рот, Еліс Ів, Софія Вергара, Меггі К'ю
Сюжет. Пара намагається уникнути виплати величезного боргу за азартні ігри. Вони заборгували одній мафіозі. Парочка тікає до Лос-Анджелеса та чоловік вигадує план про крадіжку коштовностей, адже у його колишньої дружини багато ювелірних прикрас, які коштують цілий спадок.
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