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Всесвітній день ювеліра: ТОП 5 найкращих фільмів про коштовні прикраси

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фільми про ювелірні вироби - фото 1
фільми про ювелірні вироби

31 січня у світі відзначають міжнародне професійне свято ювелірів. З цієї нагоди підготували для вас найкращі фільми, в центрі сюжету яких дорогі коштовності.

Без вади

  • Оригінальна назва: Flawless
  • Жанр: кримінал, трилер
  • Рік: 2007
  • Країна: США
  • Тривалість: 108 хв
  • Режисер: Майкл Редфорд
  • У головних ролях: Демі Мур, Майкл Кейн, Ламбер Вільсон

Сюжет. Лондон, 1960 рік. Буде злочин – викрадення діамантів. Проте головні герої не злодії, а працівники Лондонської діамантової корпорації. Прибиральник переконує керівницю допомогти йому в цій справі.

І ще: 5 культових комедій із видатними акторами-коміками, які точно розвеселять вас

Вісім подруг Оушена

  • Оригінальна назва: Ocean's 8
  • Жанр: комедія, кримінал, бойовик
  • Рік: 2018
  • Країна: США
  • Тривалість: 110 хв
  • Режисер: Гері Росс
  • У головних ролях: Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Гелена Бонем Картер, Енн Гетевей, Ріанна, Сара Полсон, Мінді Калінг

Сюжет. Деббі, сестра горезвісного Денні Оушена, щойно вийшла з в'язниці та хоче негайно піти по його стопах. Вона збирає довкола себе групу майстрів-злодіїв та переконує їх викрасти неоціненне намисто. На додачу до цього Деббі також може помститися власнику галереї, який її ув'язнив.

Рожева пантера

  • Оригінальна назва: The Pink Panther
  • Жанр: кримінальна комедія
  • Рік: 2006
  • Країна: США
  • Тривалість: 93 хв
  • Режисер: Шон Леві
  • У головних ролях: Стів Мартін, Кевін Клайн, Бейонсе, Жан Рено

Сюжет. Коли тренера збірної Франції з футболу в кінці гри вбиває отруєний дротик, його дороге і величезне кільце з діамантом "Рожевою пантерою" зникає. Амбітний головний інспектор Дрейфус призначає найгіршого інспектора поліції Жака Клузо розслідувати цю справу.

Сніданок у Тіффані

  • Оригінальна назва: Breakfast at Tiffany's
  • Жанр: мелодрама, романс, кінокомедія
  • Рік: 1961
  • Країна: США
  • Тривалість: 115 хв
  • Режисер: Блейк Едвардс
  • У головних ролях: Одрі Гепберн, Джордж Пеппард, Патрісія Ніл, Бадді Ібсен

Сюжет. Холлі Голайтлі – ексцентрична дівчина з Нью-Йорка, яка твердо вирішила вийти заміж за мільйонера, а ще вона марить ювелірним домом "Тіффані". Пол – сусід дівчина, письменник, який живе коштом багатійки. Побачити, як розквітає романтика, є одна із незмінних принад цього фільму.

Завзяті шахраї

  • Оригінальна назва: The Con Is On
  • Жанр: комедія
  • Рік: 2018
  • Країна: США, Велика Британія
  • Тривалість: 90 хв
  • Режисер: Джеймс Оклі
  • У головних ролях: Ума Турман, Тім Рот, Еліс Ів, Софія Вергара, Меггі К'ю

Сюжет. Пара намагається уникнути виплати величезного боргу за азартні ігри. Вони заборгували одній мафіозі. Парочка тікає до Лос-Анджелеса та чоловік вигадує план про крадіжку коштовностей, адже у його колишньої дружини багато ювелірних прикрас, які коштують цілий спадок.

До теми: Ностальгійні серіали, які варто передивитись на карантині

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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