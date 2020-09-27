Всесвітній день туризму: Яку країну ти відвідаєш після карантину?

27 вересня у світі відзначають День туризму. Попри те, що під час карантину ми позбулися можливості подорожувати, це не привід забути про мандри назавжди. Дізнайся, куди ти полетиш відпочивати, коли знову з'явиться така можливість. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Зараз для українців є короткий список країн, до яких можна подорожувати. Інші ж забороняють в'їзд без поважної причини. Проте рано чи пізно карантин закінчиться і ми знову зможемо вільно мандрувати. Пропонуємо тобі відповісти на кілька питань та дізнатися, до якої країни ти поїдеш перш за все, опісля зняття заборони подорожувати.

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