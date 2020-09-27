Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Всесвітній день туризму: Яку країну ти відвідаєш після карантину?

  • 45
куди поїхати після карантину - фото 1
куди поїхати після карантину

27 вересня у світі відзначають День туризму. Попри те, що під час карантину ми позбулися можливості подорожувати, це не привід забути про мандри назавжди. Дізнайся, куди ти полетиш відпочивати, коли знову з'явиться така можливість. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Зараз для українців є короткий список країн, до яких можна подорожувати. Інші ж забороняють в'їзд без поважної причини. Проте рано чи пізно карантин закінчиться і ми знову зможемо вільно мандрувати. Пропонуємо тобі відповісти на кілька питань та дізнатися, до якої країни ти поїдеш перш за все, опісля зняття заборони подорожувати.

ТЕСТ: Перевір, чи зможеш відповісти на шкільні питання!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

*Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

ТЕСТ: Відповідай на питання, щоб визначити свій музичний гріх

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
  • 20 вересня, 18:50
  • 7860
5 обов'язкових кроків у догляді за шкірою обличчя восени
  • 19 вересня, 15:15
  • 161
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2540197
Загрузка...
Новини