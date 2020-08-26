Всесвітній день собак: Вгадай породу хвостатих акторів!

26 серпня відзначають Всесвітній день собаки за підтримки Міжнародного фонду захисту тварин. Ми обрали найвідоміших собак з кіно, а тобі потрібно вгадати їхню породу. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Деякі чотирилапі улюбленці настільки кмітливі та талановиті, що навіть знімаються у кіно. Зазвичай, після виходу таких фільмів з собаками у головних ролях, підвищується попит на конкретні породи. Перевіримо, наскільки добре ти орієнтуєшся у цьому!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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