ТЕСТ на Міжнародний День бармена: визнач, який твій ідеальний коктейль

Алкогольні, безалкогольні, міцні, легкі, солодкі, гіркі, солоні, пікантні – є безліч цікавих напоїв й не вистачить часу, щоб скуштувати їх усі. Тому пропонуємо відповісти на питання, щоб дізнатися безпрограшний варіант для тебе! Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

24 лютого у світі відзначають професійне свято – Міжнародний День бармена. Здається, що немає дорослого, який би не стикався хоч колись з барменом. Ми підготували для тебе кілька питань, які допоможуть визначити, який же коктейль смакуватиме тобі найбільше!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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До теми: День бармена 2021: рецепти простих і популярних коктейлів