Всесвітній день блогу: Перевір, яким блогером ти можеш стати

31 серпня у світі відзначають Міжнародний день блогів та блогерів. З цієї нагоди перевіримо, яку блогерську нішу ти можеш зайняти. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

У тебе точно є особливі таланти, хобі та зацікавлення, які ти можеш розділити з іншими людьми та зацікавити небайдужих. Можеш стати навіть блогером, який спеціалізується на конкретній темі. Зараз ми визначимо, на якій саме!

ТЕСТ: Відповідай на питання, щоб визначити свій музичний гріх

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

*Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

ТЕСТ до 1 вересня: Перевір, чи зможеш відповісти на шкільні питання!