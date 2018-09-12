Українка переконала McDonald's давати каву у власні горнята

Українка добилась того, щоб у всіх закладах McDonald's в Україні можна було приходити з власним горням, а не купувати каву у пластиково-картонному стакані.

Киянка Дарина Лук'яненко розповіла на своїй сторінці в соцмережі Facebook про те, як переконала McDonald's наливати напої у персональні горнята відвідувачів. Нещодавно така можливість з'явилась у всіх закладах бренду в Україні.

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"На питання "навіщо" – щоб не використовувати посуд з пластику та ламінованого картону, від якого потім нашому середовищу ой як важко. До слова, ще кілька тижнів тому це було майже неможливо. Однак мої настирливі спроби отримати такий "сервіс" привели до того, що штаб-квартира у Києві оформила інструкцію для всіх ресторанів мережі", – відзначила Дарина.

За словами представників McDonald's, тепер напій спершу наливатимуть у сталевий глечик, а тоді у горня відвідувачів, адже працівникам мережі заборонено торкатися до посуду з невідомою стерильністю.

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