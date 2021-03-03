Всесвітній автомобіль року: відомі півфіналісти конкурсу

Honda e побореться за перемогу у 2021 році

Організатори конкурсу "Всесвітній автомобіль року" (World Car of the Year) опублікували список моделей, які вийшли до півфіналу. Переможця оголосять 20 квітня 2021 року.

Експертному журі, до якого входять 90 автомобільних журналістів з 29 країн світу, слід визначити переможця у декількох категоріях, включаючи основну.

Це цікаво: Представлений компактний кросовер Hyundai Bayon: у чому його особливості

За головний приз поборються Audi A3, Honda e, Mazda MX-30, Mercedes-Benz GLA, Toyota Yaris і електрокар Volkswagen ID.4, а також дві моделі Kia – K5 і Sorento і пара BMW – 2-Series Gran Coupe і 4 Series.

У півфінал в номінації "Автомобіль року для міста" вийшли тільки азійські моделі: Honda e і Jazz, Toyota Yaris і дві моделі Hyundai – i10 і i20.

"Преміальним автомобілем року" може стати Mercedes-Benz S-класу, Aston Martin DBX, Polestar 2 або BMW X6, а "Спорткаром року" – "заряджений" Toyota Yaris GR, Audi RS Q8, Porsche 911 Turbo і BMW M2 CS. "Дизайн року" журі вибере серед Land Rover Defender, Honda e, Mazda MX-30, Polestar 2 і Porsche 911 Turbo.

Можна помітити, що в списку немає жодного північноамериканського автомобіля.

Переможцем минулорічного конкурсу "Всесвітній автомобіль року" став Kia Telluride. Він набрав 758 балів, обігнавши за цим показником дві моделі Mazda – Mazda3 (745 балів) і CX-30 (738 балів).

Читайте також: Volvo представила електричне крос-купе C40 Recharge