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Представлений компактний кросовер Hyundai Bayon: у чому його особливості

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Hyundai Bayon ділить платформу з i20 - фото 1
Hyundai Bayon ділить платформу з i20

Компанія Hyundai розсекретила найменшу модель у своїй європейській лінійці – кросовер Bayon, названий на честь французького міста Байонна. Побудована на базі хетчбека i20 новинка отримала зовнішність у стилі інших кросоверів марки, три мотори на вибір і максимальний дорожній просвіт 183 міліметри.

В основі Hyundai Bayon лежить передньопривідна платформа актуального хетчбека i20, проте зовнішність у нього інша: оформленням передка зі звуженими денними ходовими вогнями він схожий на Kona й інші більші кросовери марки. Для моделі доступні дев'ять кольорів кузова, включаючи особливий зелений Mangrove Green.

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Відстань між осями така ж, як в i20 – вона становить 2580 міліметрів – а по довжині, ширині та висоті Bayon виграє у хетчбека 140, 11 і 40 міліметрів відповідно. Кліренс варіюється від 165 до 183 міліметрів і залежить від колісних дисків діаметром від 15 до 17 дюймів. У багажнику при складених задніх сидіннях вміщається до 1205 літрів вантажу.

Представлений компактний кросовер Hyundai Bayon: у чому його особливості - фото 449955

Архітектура салону майже повністю скопійована з i20. Кросовер оснащений цифровий панеллю приладів і пропонується з двома екранами "мультимедійки" з Apple CarPlay й Android Auto на вибір – діагоналлю 8 або 10,25 дюйма. Також доступна аудіосистема Bose, відсік для бездротової зарядки гаджетів і три USB-роз'єми. Оббивку можна замовити у чорному та сірому кольорах з різними вставками.

У списку асистентів Hyundai Bayon числяться адаптивний круїз-контроль, системи утримання в смузі та стеження за втомою водія, асистент дальнього світла, система запобігання зіткнень, паркувальний помічник і інші.

Представлений компактний кросовер Hyundai Bayon: у чому його особливості - фото 449954

Лінійка двигунів також дісталася компактному кросоверу від співплатформного i20. До неї увійшли 1,2-літровий "атмосферник" потужністю 84 кінських сили та "турботрійка" 1.0 у двох варіантах форсування: 100 і 120 сил. 120-сильна версія за замовчуванням доповнена 48-вольтним стартер-генератором, а для 100-сильної він доступний за доплату.

Версії з електронним "доважком" агрегатуються з шестиступеневою ​​коробкою iMT (Intelligent Manual Transmission) без педалі зчеплення, яка є гібридом "механіки" й автомата. Базовому мотору перепала п'ятиступенева механічна трансмісія. Привід – тільки передній.

Збірку Hyundai Bayon налагодять на тому ж підприємстві у Туреччині, де збирають європейські хетчбеки i20. Продажі в Європі стартують до кінця першого півріччя нинішнього року.

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Джерело: Motor
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