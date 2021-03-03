Volvo представила електричне крос-купе C40 Recharge

Компанія Volvo представила другий електрокар у своїй лінійці. Ним виявилося крос-купе C40 Recharge. Для шведської марки, яка планує перевести весь модельний ряд на електротягу до 2030 року, C40 Recharge став першим автомобілем з безальтернативною "зеленою" силовою установкою.

За словами глави Volvo Хенріка Гріна, C40 Recharge, за яким послідують ще п'ять "батарейних" автомобілів, уособлює майбутнє компанії та показує вектор, в якому вона планує розвиватися.

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C40 Recharge ширший, але приземленіший за XC40, з яким ділить платформу CMA. Його довжина більша на 6 міліметрів, ширина – на цілих 172 міліметри, а висота менше на 70 міліметрів. Колісна база у моделей однакова – 2702 міліметри. Обсяг заднього і переднього багажників C40 становить ті ж 413 і 31 літр відповідно.

Зовні новинка відрізняється від електрокросовера кузовом зі "зрізаним" дахом, іншим оформленням корми з новими ліхтарями та спойлером, а також переднім бампером і доданими фарами з "піксельною технологією".

У XC40 новинка запозичила і салон: у ньому встановлена ​​мультимедійна система на Android, розроблена спільно з Google, з доступами до сервісів IT-корпорації – карт, хмарного сервісу, персонального асистента і магазину додатків. Передбачається оновлення "по повітрю". Для інтер'єру передбачено кілька варіантів обробки, але вперше для Volvo в жодному з них не передбачена натуральна шкіра.

Силова установка у моделей теж однакова. До її складу входять два електричні двигуни, що видають сумарно 408 кінських сил і 660 Нм крутного моменту. Живляться мотори від акумулятора на 78 кіловат-годин, що забезпечує запас ходу в 420 кілометрів по циклу WLTP. На розгін з місця до першої "сотні" крос-купе витрачає 4,9 секунди, максимальна швидкість – 180 кілометрів на годину. Повністю зарядити батарею можна за 8 годин, використовуючи 11-кіловатний зарядник, а від 150-кіловатного терміналу C40 зарядиться до 80 відсотків за 40 хвилин.

C40 Recharge приєднається до XC40 на конвеєрі заводу в бельгійському Генті восени 2021 року. Новинка стане першою моделлю марки, яку можна буде придбати тільки в мережі, а вже через дев'ять років Volvo повністю відмовиться від традиційних офлайн-продажів.

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