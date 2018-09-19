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Всесвітній автомобіль року: у США назвали головних претендентів
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Організатори міжнародного конкурсу World Car of the Year визначили претендентів, які можуть отримати звання "Всесвітнього автомобіля року". У список претендентів потрапили машини різних цінових категорій – від Dacia Duster до Infiniti QX50.
Нагороди будуть вручені вже в 2019 році, а поки експерти опублікували довгий список претендентів. Ці автомобілі в найближчі місяці будуть перевірені в серії тестів.
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85 міжнародних експертів визначать претендентів на перемогу у наступних категоріях: Всесвітній автомобіль року, Спортивний автомобіль року, Екологічний автомобіль року, Автомобільний дизайн року, Люксовий автомобіль року і Найкращий міський автомобіль.
Переможці будуть оголошені в квітні наступного року на автосалоні в Нью-Йорку.
До списку номінантів були внесені: Acura RDX, Audi E-tron, Audi A1, Audi A6, Audi Q3, BMW 3-Series, BMW i8 Roadster, BMW X2, Cadillac XT4, Citroen C5 Aircross і Dacia Duster. Також на перемогу в конкурсі претендують Ford Focus, Honda Clarity, Hyundai Santa Fe, Hyundai Nexo, Infiniti QX50, Jaguar E-Pace, Jaguar I-Pace, Jeep Cherokee. Крім цього, до списку увійшли Jeep Wrangler, Kia Ceed, Kia Niro EV, Kia Soul, Lexus ES, Lexus UX, Nissan Altima, Nissan Kicks, Seat Arona, Subaru Forester, Suzuki Jimny, Toyota Avalon, Toyota Corolla, Toyota RAV4, Volvo S60 / V60 і Volvo XC40.
Цікаво, що довгий список містить й моделі, які ще не були офіційно представлені. Наприклад, в списку наступне покоління BMW 3 Series, яке покажуть на Паризькому автосалоні в наступному місяці. У списку також представлені Mercedes GLE 2019 і новий Kia Ceed GT, які були показані тільки минулого тижня.
Переможцем попереднього конкурсу "Всесвітній автомобіль року" (WCOTY) став кросовер Volvo XC60. Шведська марка вперше отримала головний приз за всю його історію. На фінальній стадії конкурсу на перемогу, крім Volvo XC60, претендували кросовери Mazda CX-5 і Range Rover Velar.
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