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Схвалено таксистами: ТОП 5 найкращих авто для роботи в таксі
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Зробили для вас добірку ідеальних автомобілів, які найкраще підходять для таксистів. Ці машини поєднують у собі всі важливі показники: економність, дешеве обслуговування, зручність тощо.
Основні критерії та вимоги до автомобіля, яким планують працювати у таксі, відрізняються від потреб при виборі машини для себе. Вартість покупки авто повинна бути адекватною, щоб робота у таксі окупили це придбання. Вартість утримання машини теж повинна бути низькою, щоб не витрачати весь заробіток на технічні рідини та деталі. Комфорт та зручність для пасажирів теж відіграє важливу роль.
І ще: Страхувальники назвали найбезпечніші автомобілі
Volkswagen Polo Sedan
Найголовніша перевага цього авто – місткість. Великий багажник допоможе перевезти одночасно досить габаритні речі. Також Volkswagen Polo пристосований до українського дорожнього покриття.
Hyundai Accent
Hyundai Accent – це одна з небагатьох моделей, яка виглядає дорого, а реальна ціна є адекватною. Автомобіль відрізняється економічністю, надійністю та безпечністю. Бонус – комфортабельний салон, який розрахований на можливе подальше вдосконалення.
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti полюбився таксистам. Це просторий седан з великим багажником і прийнятною ціною. Особливість тільки в тому, що нове авто Chevrolet Lacetti на українському ринку не знайти, але можна обрати б/у.
Skoda Octavia
Skoda Octavia – це популярний варіант, який максимально адаптований до їзди нашими дорогам. Багажник просторий і місткий, обслуговування недороге, двигун економічний, підвіска досить витривала. Зауважте, що це надійна машина, перевірена часом.
Renault Logan
Renault Logan – це один з найпопулярніших автомобілів, які обирає більшість водіїв таксі. Цей автомобіль підкорює своєю надійністю, невибагливістю та доступною ціною. В Україні Renault Logan доступний в чотирьох комплектаціях від 200 тисяч гривень.
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