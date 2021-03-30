Ця автомобільна компанія стала найдорожчою у світі

Капіталізація марки Tesla досягла 605 мільярдів доларів, що зробило її найдорожчою автомобільною компанією у світі. Для порівняння, вартість Toyota, яка займає друге місце, у 2,5 раза менше і становить 244,1 мільярда доларів.

На третьому рядку Volkswagen, який оцінюється в 153,2 мільярда доларів, повідомляє

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У ТОП-5 найдорожчих автовиробників у світі, крім Tesla, Toyota і Volkswagen, входять Daimler (90,8 мільярда доларів) і General Motors (80,4 мільярда доларів). На шостій сходинці закріпився китайський BYD з капіталізацією 68 мільярдів доларів.

При цьому якщо порівнювати об'єми виторгів, то Tesla далеко не на першому рядку і навіть не входить в першу десятку. Так, виторг американської марки за 2020 рік склав 31,5 мільярда доларів, і з таким результатом марка займає 14 місце. При цьому середньозважений показник зростання вторгування Tesla за три останні роки склав 21,4 відсотка.

Лідерами за цим показником за минулий рік стали Volkswagen і Toyota, яким вдалося заробити 254 і 249,4 мільярда доларів відповідно. Слідом ідуть Daimler (175,9 мільярда доларів), Ford (127,1 мільярда доларів) і GM (122,5 мільярда доларів).

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