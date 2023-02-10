Всесвітній автомобіль 2023 року – відомі фіналісти конкурсу

Журі конкурсу обрали тих, хто продовжить боротьбу за перемогу у головній номінації та у п’яти додаткових. Дивіться нижче, хто потрапив у лідери.

Про це написала пресслужба Укравтопрому на офіційному сайті.

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Отже, на титул "Всесвітній автомобіль 2023" претендують:

Alfa Romeo Tonale

BMW 2 Series Coupe

BMW X1/iX1

Honda HR-V/ZR-V

Hyundai Ioniq 6

Kia Niro

Mazda CX-60

Mercedes C-Class

Nissan Ariya

Nissan Z

За звання кращого електромобіля змагатимуться:

BMW i7

Genesis GV60

Hyundai Ioniq 6

Kia Niro EV

Lucid Air

У номінації "Найкращий спорткар":

BMW M4 CSL

Kia EV6 GT

Nissan Z

Porsche 911 GT3 RS

Toyota GR Corolla

Претенденти на титул "Кращий автомобіль преміумкласу":

BMW 7 Series/i7

Genesis G90

Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover Sport

Lucid Air

Фіналісти номінації "Кращий міський автомобіль":

Citroen C3

ORA Funky Cat/Haomao

Volkswagen Taigo

За визнання кращого дизайну боротимуться:

Cadillac Lyriq

Hyundai Ioniq 6

Range Rover

Lucid Air

Nissan Z

Також стало відомо, що переможців назвуть вже у квітні на автошоу в Нью-Йорку.

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