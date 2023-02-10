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Всесвітній автомобіль 2023 року – відомі фіналісти конкурсу

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Всесвітній автомобіль 2023 року – відомі фіналісти конкурсу - фото 1

Журі конкурсу обрали тих, хто продовжить боротьбу за перемогу у головній номінації та у п’яти додаткових. Дивіться нижче, хто потрапив у лідери.

Про це написала пресслужба Укравтопрому на офіційному сайті.

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Отже, на титул "Всесвітній автомобіль 2023" претендують:

  • Alfa Romeo Tonale
  • BMW 2 Series Coupe
  • BMW X1/iX1
  • Honda HR-V/ZR-V
  • Hyundai Ioniq 6
  • Kia Niro
  • Mazda CX-60
  • Mercedes C-Class
  • Nissan Ariya
  • Nissan Z
Всесвітній автомобіль 2023 року – відомі фіналісти конкурсу - фото 519582

За звання кращого електромобіля змагатимуться:

  • BMW i7
  • Genesis GV60
  • Hyundai Ioniq 6
  • Kia Niro EV
  • Lucid Air

У номінації "Найкращий спорткар":

  • BMW M4 CSL
  • Kia EV6 GT
  • Nissan Z
  • Porsche 911 GT3 RS
  • Toyota GR Corolla

Претенденти на титул "Кращий автомобіль преміумкласу":

  • BMW 7 Series/i7
  • Genesis G90
  • Land Rover Range Rover
  • Land Rover Range Rover Sport
  • Lucid Air

Фіналісти номінації "Кращий міський автомобіль":

  • Citroen C3
  • ORA Funky Cat/Haomao
  • Volkswagen Taigo

За визнання кращого дизайну боротимуться:

  • Cadillac Lyriq
  • Hyundai Ioniq 6
  • Range Rover
  • Lucid Air
  • Nissan Z

Також стало відомо, що переможців назвуть вже у квітні на автошоу в Нью-Йорку.

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