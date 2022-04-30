Всередині світу Зеленського: журнал TIME присвятив обкладинку президенту України

Президент України Володимир Зеленський став героєм обкладинки нового випуску журналу TIME. Ба більше, у ньому вийшло ще й величезне інтерв'ю з главою держави.

Стаття про президента України отримала назву "Всередині світу Зеленського". А написав її журналіст Саймон Шустер.

Журналіст два тижні перебував у Києві

Це цікаво: "Путін має зникнути": Стівен Кінг заговорив про загрозу російського диктатора для людства

Саймон Шустер протягом двох тижнів перебував у столиці України. Також він бував на Банковій і мав можливість поспілкуватися особисто з Володимиром Зеленським.

У журналі можна прочитати величезне інтерв'ю з Володимиром Зеленським, а також репортаж про життя Офісу Президента після початку повномасштабного вторгнення Росії. Світлини до матеріалу робив фотограф Олександр Чекменьов.

"Нова обкладинка TIME: Протягом двох тижнів у квітні Саймон Шустер заходив до Офісу Президента Володимира Зеленського, щоб подивитися, як він і його головні радники переживають війну", – написали у виданні про нову обкладинку.

Сам журналіст розповідає, що хотів не лише поспілкуватися з президентом України. Він прагнув побачити війну проти України очима команди Володимира Зеленського.

"Протягом двох тижнів у квітні мені дозволили це зробити у резиденції на Банковій, стежити за їхнім розпорядком і крутитися в кабінетах, де вони зараз живуть і працюють", – написав журналіст.

Саймон Шустер додав, що Зеленський прагне зробити все можливе для того, щоб кожен у всьому світі переживав війну так само, як і українці. Президент хоче, щоб міжнародна спільнота розуміла та відчувала все те, з чим зараз стикнулася Україна.

І, думає Саймон Шустер, Володимирові Зеленському це вдасться.

Читайте також: Свіжий номер французького журналу Antidote magazine вийшов з проукраїнською обкладинкою