Свіжий номер французького журналу Antidote magazine вийшов з проукраїнською обкладинкою

Війна в Україні не сходить з перших шпальт світових видань. На цей раз і французьке видання Antidote magazine присвятило нову обкладинку боротьбі українців за свою незалежність та свободу.

Так, на обкладинці постала 13-річна українка Baby Uli, що позувала біля Арки дружби народів у Києві. Дівчина приміряла наряд від Balenciaga, а загальний образ доповнили синьо-жовті кульки у руці моделі.

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Примітно, що знімок для обкладинки, яку Antidote magazine показав у своєму Instagram, був зроблений ще до початку повномасштабного вторгнення – 17 лютого.

"Ми ніколи не уявляли, що вторгнення, що триває на Сході України протягом останніх кількох років, охопить усю країну через сім днів. Ми залишили своє рішення опублікувати фото, щоб підтвердити нашу беззаперечну відданість свободі, і Команда Antidote також мобілізувалась для організації благодійного розпродажу, всі виручені кошти будуть передані OutRight Action International – організації, яка підтримує ЛГБТКІА+ біженців та мешканців України", – зазначили представники французького журналу.

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