Всередині найбільшого занедбаного готелю Японії: ефектні фото

Найбільший готель Японії розміщується на віддаленому вулканічному острові, однак зараз він забутий людьми. Ось що ховає цей величезний готель, про який забули люди.

Hachijo Royal Hotel колись був найбільшим у всій Японії та розташовувався за 300 км від Токіо на вулканічному острові. Тут немає пляжів, а оренда будівлі обходилась дорожче, аніж здавалось. Було кілька спроб повернути споруді життя, однак востаннє вона зачинилась у 2006 році, і відтоді тут життя йде своїм плином. Фотографи показали, як сьогодні ззовні та всередині виглядає у квітні 2018. Зацініть!

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Забутий готель в Японії зсередини / deadinside.eu

Забутий готель в Японії зсередини / deadinside.eu

Забутий готель в Японії зсередини / deadinside.eu

Забутий готель в Японії зсередини / deadinside.eu

Забутий готель в Японії зсередини / deadinside.eu

Забутий готель в Японії зсередини / deadinside.eu

Забутий готель в Японії зсередини / deadinside.eu

Забутий готель в Японії зсередини / deadinside.eu

Забутий готель в Японії зсередини / deadinside.eu

Забутий готель в Японії зсередини / deadinside.eu

Забутий готель в Японії зсередини / deadinside.eu

Забутий готель в Японії зсередини / deadinside.eu

Забутий готель в Японії зсередини / deadinside.eu

Забутий готель в Японії зсередини / deadinside.eu

Забутий готель в Японії зсередини / deadinside.eu

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