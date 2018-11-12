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Всередині найбільшого занедбаного готелю Японії: ефектні фото

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Забутий готель в Японії зсередини - фото 1
Забутий готель в Японії зсередини / deadinside.eu

Найбільший готель Японії розміщується на віддаленому вулканічному острові, однак зараз він забутий людьми. Ось що ховає цей величезний готель, про який забули люди.

Hachijo Royal Hotel колись був найбільшим у всій Японії та розташовувався за 300 км від Токіо на вулканічному острові. Тут немає пляжів, а оренда будівлі обходилась дорожче, аніж здавалось. Було кілька спроб повернути споруді життя, однак востаннє вона зачинилась у 2006 році, і відтоді тут життя йде своїм плином. Фотографи показали, як сьогодні ззовні та всередині виглядає у квітні 2018. Зацініть!

І ще: Як виглядає унікальний тунель, побудований під озером

Забутий готель в Японії зсередини - фото 288207
Забутий готель в Японії зсередини / deadinside.eu
Забутий готель в Японії зсередини - фото 288193
Забутий готель в Японії зсередини / deadinside.eu
Забутий готель в Японії зсередини - фото 288199
Забутий готель в Японії зсередини / deadinside.eu
Забутий готель в Японії зсередини - фото 288206
Забутий готель в Японії зсередини / deadinside.eu
Забутий готель в Японії зсередини - фото 288205
Забутий готель в Японії зсередини / deadinside.eu
Забутий готель в Японії зсередини - фото 288204
Забутий готель в Японії зсередини / deadinside.eu
Забутий готель в Японії зсередини - фото 288203
Забутий готель в Японії зсередини / deadinside.eu
Забутий готель в Японії зсередини - фото 288202
Забутий готель в Японії зсередини / deadinside.eu
Забутий готель в Японії зсередини - фото 288201
Забутий готель в Японії зсередини / deadinside.eu
Забутий готель в Японії зсередини - фото 288200
Забутий готель в Японії зсередини / deadinside.eu
Забутий готель в Японії зсередини - фото 288198
Забутий готель в Японії зсередини / deadinside.eu
Забутий готель в Японії зсередини - фото 288197
Забутий готель в Японії зсередини / deadinside.eu
Забутий готель в Японії зсередини - фото 288196
Забутий готель в Японії зсередини / deadinside.eu
Забутий готель в Японії зсередини - фото 288195
Забутий готель в Японії зсередини / deadinside.eu
Забутий готель в Японії зсередини - фото 288194
Забутий готель в Японії зсередини / deadinside.eu

Читайте також: У Китаї відкрили готель за проектом Захи Хадід: вражаючі фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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