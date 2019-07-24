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Все життя в одному фото: 10 знайомих до сліз ситуацій, у які потрапляв кожен

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Все життя в одному фото: 10 знайомих до сліз ситуацій, у які потрапляв кожен - фото 1

Життя складається із чорних та білих смуг, і якщо вам здається, що це тільки вас супроводжують неприємності, – keep calm! Користувачі мережі діляться своїми життєвими історіями, які доводять, що головним невдахою є точно не ви.

Неприємні ситуації – не привід засмучуватись. Це доводять історії користувачів мережі, які розповідають про свої фейли, супроводжуючи їх підписом "Все моє життя в одному фото".

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Ми зробили добірку ситуацій, які можуть трапитися з кожним. Пам'ятайте, що в будь-якому випадку головне – зберігати позитивний настрій.

1. Він не міг знайти свою дружину, поки не побачив її в гардеробній. На питання про те, що вона тут робить, дружина відповіла: "Мені нема чого одягти".

Все життя в одному фото: 10 знайомих до сліз ситуацій, у які потрапляв кожен - фото 343294
2. Ніколи до цього у мене не було стільки спільного з котом:
Все життя в одному фото: 10 знайомих до сліз ситуацій, у які потрапляв кожен - фото 343295
3. Від "я не з'їм ціле відро за один раз" до "чому я не контролюю своє життя" один крок!
Все життя в одному фото: 10 знайомих до сліз ситуацій, у які потрапляв кожен - фото 343324
4. Її половина і його половина:
Все життя в одному фото: 10 знайомих до сліз ситуацій, у які потрапляв кожен - фото 343326
5. Він випадково розсипав всю пачку спагеті на підлогу і заочно закінчив художню школу:
Все життя в одному фото: 10 знайомих до сліз ситуацій, у які потрапляв кожен - фото 343327
6. Сьогодні удача точно не на його стороні:
Все життя в одному фото: 10 знайомих до сліз ситуацій, у які потрапляв кожен - фото 343328
7. Невдалий вибір взуття в сонячний день ...
Все життя в одному фото: 10 знайомих до сліз ситуацій, у які потрапляв кожен - фото 343329
8. У вас теж є така коробка з проводами?
Все життя в одному фото: 10 знайомих до сліз ситуацій, у які потрапляв кожен - фото 343330
9. Коли взяв 4-денну відпустку:
Все життя в одному фото: 10 знайомих до сліз ситуацій, у які потрапляв кожен - фото 343331
10. Не можна взяти й одразу розгорнути рулон паперу:
Все життя в одному фото: 10 знайомих до сліз ситуацій, у які потрапляв кожен - фото 343333

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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