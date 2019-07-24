Все життя в одному фото: 10 знайомих до сліз ситуацій, у які потрапляв кожен

Життя складається із чорних та білих смуг, і якщо вам здається, що це тільки вас супроводжують неприємності, – keep calm! Користувачі мережі діляться своїми життєвими історіями, які доводять, що головним невдахою є точно не ви.

Неприємні ситуації – не привід засмучуватись. Це доводять історії користувачів мережі, які розповідають про свої фейли, супроводжуючи їх підписом "Все моє життя в одному фото".

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Ми зробили добірку ситуацій, які можуть трапитися з кожним. Пам'ятайте, що в будь-якому випадку головне – зберігати позитивний настрій.

1. Він не міг знайти свою дружину, поки не побачив її в гардеробній. На питання про те, що вона тут робить, дружина відповіла: "Мені нема чого одягти".

2. Ніколи до цього у мене не було стільки спільного з котом:

3. Від "я не з'їм ціле відро за один раз" до "чому я не контролюю своє життя" один крок!

4. Її половина і його половина: 5. Він випадково розсипав всю пачку спагеті на підлогу і заочно закінчив художню школу: 6. Сьогодні удача точно не на його стороні: 7. Невдалий вибір взуття в сонячний день ... 8. У вас теж є така коробка з проводами? 9. Коли взяв 4-денну відпустку: 10. Не можна взяти й одразу розгорнути рулон паперу:

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