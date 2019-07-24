Еротичне відео: чоловік розвеселив записом для своєї дружини

У мережі не можуть втримати сміх від кумедного чоловіка, який зняв для своєї дружини справді "еротичне" відео. Здається, від такого не відмовилась би жодна жінка.

На платформі Reddit користувач з ніком tftrav поділився відео, яке зняв для своєї жінки. Чоловік також сказав коханій, що це еротичний запис, втримавши інтригу. Однак насправді ролик виявився зовсім не тим, про що ви могли подумати! Не дивно, що за лічені години його переглянули понад 81 тисяча осіб, а ще більш як 2 тисячі залишили коментарі. Все тому, що на відео можна побачити, як головний герой активно прибирає на кухні. Рівень еротики і справді переходить межу! Як зізнались чимало коментаторок, вони б не відмовились, якби їхні чоловік також зняли їм такий "еротичний" контент.

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