У західних областях не раді нахабним біженцям зі східних: новий фейк

Від початку війни тисячі людей зі східних областей перебрались у західні, рятуючи свої життя. Однак у мережі почали з'являтись обурливі дописи про те, що біженці поводяться дуже зверхньо. Насправді це частина дезінформації, яка спрямована на розкол всередині суспільства.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України спростували історії про те, що біженці зі східної частини України поводяться у західних областях, як на курорті. Таких повідомлень у мережі стає все більше, що викликає обурення серед населення.

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Тому працівники Центру особисто обдзвонили всі санаторії та великі курорти.

Власники готелів повідомили, що переселенці поводяться скромно, записуються в тероборону і допомагають зі збором гуманітарної допомоги. Фейк поширюється з метою розколоти Схід і Захід, але ми зараз об'єднані як ніколи! Всі як можуть боронять свою землю! Зараз не до відпочинку! Святкувати будемо після перемоги!, – наголошують у повідомленні.

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