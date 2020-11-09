На жаль... Президент почувається добре: реакція мережі на епічний ляп Мендель

У президента України Володимира Зеленського підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19. Прессекретарка президента Юлія Мендель, повідомляючи про це у Твіттері, припустилася помилки, яку вже активно обговорюють у мережі.

Спочатку її публікація виглядала так: "На жаль ... Президент почувається добре. Ми вам будемо повідомляти про його стан здоров'я".

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Потім один з користувачів звернув увагу Мендель, що "на жаль" в цьому тексті наштовхує на неоднозначні думки. Схоже, прессекретарка і сама це зрозуміла, після чого виправила публікацію. "На жаль, маємо новину про позитивний результат тесту. При цьому президент відчуває себе добре. Ми будемо повідомляти про стан його здоров'я. Також позитивний результат і у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Бажаємо обом якнайшвидшого одужання найлегшою форми захворювання".

Попри те, що публікація була швидко відредагована, в мережі масово почали поширюватися скріншоти з обома версіями, щоб викликало неабиякий ажіотаж в українському сегменті Фейсбуку.

На жаль... Юлія Мендель продовжує працювати прессекретаринею (чи як воно, курва, пишеться) Опубликовано Константином Анохиным Понедельник, 9 ноября 2020 г.

"На жаль... Президент почувається добре". Дякую пані Мендель за черговий мем - і саме у день української мови. Він... Опубликовано Iryna Kostyuchenko Понедельник, 9 ноября 2020 г.

За президента в нас залишилась Мендель, я так розумію? Нажаль? Опубликовано Олександром Погребиським Понедельник, 9 ноября 2020 г.

Мендель: На жаль... Президент почувається добре. Моя ты бусичка. Купите ей немедленно Пражский торт. Опубликовано Алёной Яхно Понедельник, 9 ноября 2020 г.

Епічний ляп прокоментувала і сама Юлія Мендель, зазначивши, що це лише технічна помилка, яку вона допустила в прагненні якнайшвидше подати інформацію.

Друзі... і недруги. До чого цей недоречний ґвалт у соцмережах? Три крапки – як незавершеність речення про новину. Здоровий глузд і людяність мали б перевершити цинізм, – пояснила вона.

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