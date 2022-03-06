"Все одно нам хана": Лія Ахеджакова каже, що не пробачить росіянам війну з Україною

Російська актриса Лія Ахеджакова, яка народилася в Дніпрі, зізналася, що вони намагаються зупинити Путіна, проте їх ніхто не чує.

Про це вона розповіла в інтерв'ю на YouTube-каналі "Скажи Гордєєвій".

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Зазначимо, що вона неодноразово підтримувала Україну, на яку вже вдруге нападає Російська Федерація. Актриса розповіла, що побачивши те, що зараз відбувається в Харкові, їй стає зле. Виявляється, що багато років тому вона жила в цьому українському місті разом з бабусею і дідусем.

Ахеджакова закликала всіх російських діячів культури не мовчати і підтримати Україну. "Люди, не мовчіть. Все одно нам хана", – додала Лія. Також вона зазначила, що українці навряд чи зможуть пробачити росіянам: "За мого життя навряд чи пробачать. І я ніколи не пробачу".

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