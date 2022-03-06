"Промийте мізки під колодязною водою": Галкін відповів росіянам, які критикують його

Російський артист Максим Галкін почав відповідати на коментарі під новою публікацією в інстаграмі. Він – один із перших російських артистів, що публічно висловився проти війни в Україні.

До слова, його концерти вже стали скасовувати в Росії. За чутками, Алла Пугачова та Максим Галкін залишили країну разом із дітьми. Артисти наразі жодних коментарів не дають.

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Під новим постом артиста в інстаграмі одна користувачка написала, що "Максим, напевно, зрадів би, коли НАТО напало б на Росію". На що шоумен порадив їй "промити мізки під колодязною водою".

Також Галкіну написали, що "розчарувалися в ньому" і натякнули, що після таких його висловлювань він може закінчувати кар'єру в Росії. Артист відповів, що "це не найгірший кінець для кар'єри".

Ось, про який пост йдеться:

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