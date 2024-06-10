Врятував власника: у США собака пробіг понад 6 км, щоб покликати на допомогу

У штаті Орегон, США, собака врятував господаря, який постраждав внаслідок автомобільної аварії. Пес подолав майже 6,5 кілометра шляху, аби покликати на допомогу.

Про це інформує видання The Guardian із посиланням на заяву шерифа округу Бейкер штату Орегон.

Цікаво: Apple зняла рекламу з величезною рибою: що хотіла продемонструвати компанія

Одного дня, на початку червня, Брендон Гаррет разом із чотирма своїми собаками виїхав з табору, який у гірському масиві Валлова розбила його родина. Чоловік не впорався із керуванням на різкому повороті та злетів із насипу.

Один із його улюбленців пробіг назад до табору майже 6,5 кілометра. Побачивши собаку, родина Брендона почала непокоїтися. Вони розпочали пошуки і наступного ранку знайшли у струмку машину чоловіка.

Автомобільна аварія / Baker county sheriff's office

Рідні Брендона не змогли самостійно дістатися до автівки через те, що вона впала у крутий порослий кущами яр. На їхній виклик прибули надзвичайники, які використали бензопили, щоб розчистити шлях для пошуково-рятувальних робіт.

Коли команда змогла дістатися до нього, вони завантажили та закріпили чоловіка до рятувальних нош. Його підключили до канатної системи і підняли з яру, – зазначили в офісі шерифа округу.

Живого, але травмованого чоловіка знайшли за майже 90 метрів від машини разом із трьома іншими собаками. Брендону надали першу допомогу на місці та гвинтокрилом доставили до медичного закладу.

Автомобільна аварія / Baker county sheriff's office

І ще: Готуємо оригінальний рецепт: котлета з цукіні з сиром