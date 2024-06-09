Apple зняла рекламу з величезною рибою: що хотіла продемонструвати компанія

У жовтні минулого року, коли Apple випустила watchOS 10.1, оновлення принесло нову функцію для Apple Watch Series 9 та Apple Watch Ultra 2: жести подвійного торкання.

Якщо швидко двічі торкнутися великого пальця вказівним, Apple Watch використовує S9 SIP (System In Package), щоб зрозуміти цей жест, який автоматично вибирає основну дію для більшості додатків і сповіщень. І саме цьому жесту Apple присвятила свою нову рекламу.

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Є дві ситуації, коли жест подвійного дотику може виконувати більше, ніж одну дію: у відтворенні мультимедійних файлів він може перемикатися між відтворенням і паузою або пропускати трек. У програмі "Розумний стек" цей жест можна використовувати для переміщення по стеку віджетів або для вибору віджета, який наразі розміщений зверху. Щоб налаштувати вибір для цих двох елементів, відкрийте програму Watch на вашому iPhone і торкніться Жести.

Один з жестів подвійного дотику дозволить вам зробити фотографію з iPhone за допомогою пульта дистанційного керування камерою в додатку "Камера". І саме на цьому зосереджена нова дивна реклама, яка триватиме 30 секунд на телебаченні. Ролик починається з кремезного чоловіка, який стоїть у своєму човні і намагається втримати величезного сома. Все, що він хоче зробити – це сфотографувати, як він тримає рибу, і він тримає камеру свого iPhone на столі, що стоїть навпроти місця, де він тримає рибу.

Apple зняла рекламу з великою рибою: дивіться відео

Велике питання полягає в тому, як наш рибалка зможе зробити фото, якщо він має справу з рибою і стоїть на досить великій відстані від телефону? Дуже просто. Подивіться, як він дивиться на Apple Watch на своєму зап'ясті і виконує ідеальні жести подвійного дотику, щоб зробити потрібні знімки з iPhone 15 Pro.

"Зробіть знімок одним дотиком", – говорить накладка в кінці ролика, – "iPhone + Apple Watch".

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Американці обов'язково побачать цю рекламу на вихідних, коли на льоду відбудеться фінал Кубка Стенлі між моїми "Флорида Пантерз" та "Едмонтон Ойлерз".