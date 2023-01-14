Врятувати покинутих тварин – нацгвардійці сфотографувалися для календаря 2023

Усі тварини, зображені на фото, постраждали від війни. Благодійна акція покликана зібрати кошти для потреб чотирилапих і знайти їм домівку.

Усі тварини, які є на календарі, були хворими та дуже занедбаними. Працівники фонду "Лапа" у Рівному та небайдужі люди об'єдналися, щоб порятувати тварин.

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Ідея створення календаря чудово привертає увагу суспільства, стверджує голова БФ "Лапа" Інеса Шишкіна. Акція щорічна, і всі, хто бере участь у її реалізації, працюють безплатно.

Допомогти зібрати кошти для тварин викликалися рівненські нацгвардійці, які разом з чотирилапими фотографувалися для цьогорічного календаря.

Ми охороняємо громадський порядок та патрулюємо місто та область. Бачимо, що кількість безпритульних тварин значно збільшилася, і збільшилася кількість породистих тварин, яких залишили на вулиці через війну", – каже молодший сержант НГУ Валентин.

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