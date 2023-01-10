Українець увійшов до рейтингу професіоналів, які сформують світ напоїв у 2023 році

Дмитро Шовкопляс – український бармен і колишній співвласник київського бару Parovoz Speak Easy. Він потрапив у список з 75 людей, які матимуть вплив на сферу напоїв протягом наступного року. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Британський журнал про напої Imbibe обрав українця до списку професіоналів, серед яких винороби, обсмажувачі кави, бармени, власники барів, постачальники чаю, пивовари, а також письменники й активісти, які "працюють над створенням кращого світу напоїв".

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У 2021 році в Києві була невелика, але успішна сцена крафтових коктейлів. Але, якщо ви не відвідали BAROMETER, барне шоу, яке проходило в столиці України, ця сцена залишалася досить незрозумілою, через відносну віддаленість країни. Це змінилося в лютому 2022 року, коли російські війська вдерлися в Україну. Раптом доля країни була висунута на передній план міжнародної свідомості, і це також стосувалося українських барів і барменів. І якщо можна сказати, що український світ барів має публічне обличчя, то це Дмитро Шовкопляс", – зазначено у випуску Imbibe.

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