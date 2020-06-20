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Супергеройський файтинг Injustice віддають абсолютно безкоштовно: як отримати

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Injustice: Gods Among Us доступний для всіх платформ - фото 1
Injustice: Gods Among Us доступний для всіх платформ

Сезон несподіваних подарунків від великих компаній триває. І цього разу в центрі уваги зовсім не Epic Games і навіть не CD Projekt. Компанія Warner Bros. оголосила, що супергеройський файтинг Injustice: Gods Among Us буде безкоштовним на всіх платформах протягом тижня.

Забрати свою копію Injustice: Gods Among Us можна як на ПК, так і на PlayStation 4 з Xbox.

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Для того щоб додати гру в бібліотеку Steam, достатньо перейти за цим посиланням. Власникам PlayStation 4 слід скористатися цим, а власникам консолей Xbox (на One вона працює в режимі зворотної сумісності) – ось цим. Назавжди закріпити файтинг за своїм акаунтом можна буде до 25 червня 2020 року. Поспішіть!

Нагадаємо, що Injustice: Gods Among Us – файтинг від авторів Mortal Kombat, в якому геймерам доведеться зійтися у супергеройських боях. При цьому, аналогічно з іншим відомим творінням студії NetherRealm, у грі представлений режим сюжетного проходження із захоплюючою історією і видовищними катсценами.

Перша частина Injustice досі улюблена гравцями, на релізі була високо оцінена журналістами і сьогодні може похвалитися 80 балами зі 100 за версією агрегатора Metacritic.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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