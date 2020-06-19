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У Польщі гру This War of Mine додали в шкільну програму

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This War of Mine - фото 1
This War of Mine / apkpure

Польським школярам рекомендували грати в This War of Mine – антивоєнний симулятор виживання. Гру додали в список для літнього читання.

Симулятор This War of Mine рекомендували старшокласникам, які вивчають історію та культуру, і, зокрема, цікавляться соціологією, філософією і етикою. Школярам нададуть безкоштовний доступ до гри.

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"Ігри розмовляють мовою, інтуїтивно зрозумілій молоді – мовою інтерактиву. Цією мовою ігри можуть розповісти про що завгодно – емоції, правду, боротьбу добра і зла, людяність, страждання. У цьому вони схожі на літературу", – підкреслив глава студії творців.

Персонажі гри – мирні жителі, які намагаються вижити в місті, яке охоплене громадянською війною. Головна мета гравців – пережити війну.

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Джерело: igromania
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