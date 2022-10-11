"Ми переможемо тільки разом": Коля Сєрга випустив потужний трек українською

Коля Сєрга випустив свою першу пісню українською мовою під назвою "Тільки разом". Зацініть свіжий трек та кліп на нього!

Музикант та шоумен Коля Сєрга, який став на захист нашої країни, випустив потужний трек "Тільки разом". Кліп на нього отримав кадри з воєнної хроніки, які лише підтверджують міць українських людей та ницість окупантів, пише Радіо MAXIMUM.

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Нас не залякати. Не вийшло 24 лютого і не вийде ніколи. В них завжди була перевага в кількості ресурсів, снарядів і "человекоединиц". Але в нас перевага в силі духу, єдності та розумі, – йдеться в описі до відео.

Коля Сєрга – Тільки разом, дивіться кліп на нову пісню онлайн:

Відзначимо, що свіжа україномовна пісня вийшла на Youtube-каналі "Культурний десант". Це об'єднання відомих українських митців, які працює на підняття бойового духу та зміцнення морально-психологічного стану українських воїнів. До нього входять не лише Коля Сєрга, а й музикант Саша Чемеров,репер Yarmak, ресторатор Даніель Салем, поет та музикант Павло Вишебаба і скрипаль Мойсей Бондаренко.

У команду відбирали тих, хто, по-перше,має глибокий зміст у своїй творчості і може працювати на різних рівнях сприйняття. По-друге, має бути воїном зсередини і бажано військовослужбовцем, бо місця, у які ми їздимо, небезпечні. І по-третє, має бути унікальним. В нас ніби "Месники" тільки з творчими суперсилами, – діляться у Культурному десанті.

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