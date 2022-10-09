Epolets та хейтспіч випустили пісню "Палай", яка розповідає, що робити ворогам

Українські музиканти з "Epolets" та "хейтспіч" презентували новий трек "Палай" та кліп на цю пісню. Буквально запальна музична робота. Слухайте свіжий український хіт!

Лють, якій нема краю, яку вороги принесли на нашу землю, вилилася й у ноти. Музиканти закликають, щоб вороги в цій землі й залишилися!

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Ця пісня – злість, що закипає в серцях українців до хвороби, яка розповзається по нашій землі та причиняє дуже багато болі. Але ця злість – це імпульс до боротьби, в ній народжуємось нові ми, викарбовується наш новий генетичний код", – йдеться в описі до треку.

Слухайте пісню Epolets X хейтспіч – Палай:

Слова пісні Epolets X хейтспіч – Палай:

Увздовж південних схилів

Серед пісків в’язких

Серед степів пласких

Безмежними полями

У глибині лісів

У заростях густих

В'їдається хвороба

Життя якій дарує біль

Але ж її біль і знищить

У крові захлинеться

У вогні згорить

Палай, палай! І застилай небокрай!

З вогню на попіл догорай в своєму ж злі!

Палалай, палай! і полум’ям грай!

Тільки золою залишайся на землі!

Боротьба як ідея дуже актуалізувалась

Більш того ця ідея зараз стала головною

Ті хто не мав сенсу життя - вони його придбали

Їх сенс життя тепер - сугубо помста

Всі ті, хто залишився так або інакше

Стали іншими людьми, людьми іншого часу

Хто знає коли це все зміниться або закінчиться

І чи зміниться це все взагалі

Так як було вже ніколи не буде

Це треба раз і назавжди зрозуміти нам всім

Світ перейшов у нову фазу, світ повністю змінився

А до декого це досі ще не дійшло

Ви знаєте мені вже не так страшно вмирати

Коли дивлюся на те, що дехто називає життям

В мене назавжди перед очима це палаюче небо

І чорна земля, наче той самий стяг

Палай, палай! І застилай небокрай!

З вогню на попіл догорай в своєму ж злі!

Палалай, палай! і полум’ям грай!

Тільки золою залишайся на землі!

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