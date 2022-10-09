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Війна Українська музика

Epolets та хейтспіч випустили пісню "Палай", яка розповідає, що робити ворогам

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Epolets та хейтспіч випустили пісню "Палай", яка розповідає, що робити ворогам - фото 1

Українські музиканти з "Epolets" та "хейтспіч" презентували новий трек "Палай" та кліп на цю пісню. Буквально запальна музична робота. Слухайте свіжий український хіт!

Лють, якій нема краю, яку вороги принесли на нашу землю, вилилася й у ноти. Музиканти закликають, щоб вороги в цій землі й залишилися!

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Ця пісня – злість, що закипає в серцях українців до хвороби, яка розповзається по нашій землі та причиняє дуже багато болі. Але ця злість – це імпульс до боротьби, в ній народжуємось нові ми, викарбовується наш новий генетичний код", – йдеться в описі до треку.

Слухайте пісню Epolets X хейтспіч – Палай:

Слова пісні Epolets X хейтспіч – Палай:

Увздовж південних схилів
Серед пісків в’язких
Серед степів пласких

Безмежними полями
У глибині лісів
У заростях густих

В'їдається хвороба
Життя якій дарує біль
Але ж її біль і знищить

У крові захлинеться
У вогні згорить

Палай, палай! І застилай небокрай!
З вогню на попіл догорай в своєму ж злі!
Палалай, палай! і полум’ям грай!
Тільки золою залишайся на землі!

Боротьба як ідея дуже актуалізувалась
Більш того ця ідея зараз стала головною
Ті хто не мав сенсу життя - вони його придбали
Їх сенс життя тепер - сугубо помста

Всі ті, хто залишився так або інакше
Стали іншими людьми, людьми іншого часу
Хто знає коли це все зміниться або закінчиться
І чи зміниться це все взагалі

Так як було вже ніколи не буде
Це треба раз і назавжди зрозуміти нам всім
Світ перейшов у нову фазу, світ повністю змінився
А до декого це досі ще не дійшло

Ви знаєте мені вже не так страшно вмирати
Коли дивлюся на те, що дехто називає життям
В мене назавжди перед очима це палаюче небо
І чорна земля, наче той самий стяг

Палай, палай! І застилай небокрай!
З вогню на попіл догорай в своєму ж злі!
Палалай, палай! і полум’ям грай!
Тільки золою залишайся на землі!

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