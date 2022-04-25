Хвостата провідниця: історія собаки, яка працює на евакуаційних рейсах Укрзалізниці

Цю собаку звати Ніколь, їй 4 роки й вона допомагає евакуювати людей із небезпечних регіонів України. Читайте далі та дізнайтеся, як така незвична провідниця допомагає пасажирам.

На сторінці Укрзалізниці поділилися історією незвичної провідниці евакуаційного потяга.

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Тетяна – господиня Ніколь. Обидві тепер працюють на Укрзалізниці та евакуйовують людей із небезпечних зон. Тетяна все ж виконує звичні для провідниці завдання, а Ніколь – розважає дітей та допомагає зняти стрес.

Оскільки Тетяна не могла залишити собачку саму вдома, тож довелося взяти Ніколь з собою. Зараз на рахунку кудлатої провідниці вже понад десяток евакуаційних рейсів. Вона навіть була у Польщі, адже має усі потрібні документи та вакцинації.

Ніколь чемна, нікому не заважає, зайвий раз не гавкає, стежить за порядком та допомагає пасажирам упоратися зі стресом та переживаннями. Якщо діти просять виконати якісь команди, то не відмовляється.

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