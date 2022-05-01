Войовничий Патрон працює: нове відео з собакою-зіркою ДСНС

Відомий собака Патрон не лише підкорює серця в соцмережах, а й якісно допомагає рятувальникам розміновувати територію. Ловіть свіже відео з роботою хвостатого сапера.

Рятувальники щодня забезпечують захист населення та території від надзвичайних ситуацій, і в цьому їм допомагають пухнасті колеги. За останні місяці саме джек-рассел тер'єр на прізвисько Патрон залучив ще більше уваги до працівників ДСНС. Цей войовничий песик зараз допомагає розміновувати Чернігівщину, про що йдеться у свіжому відео від рятувальників.

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Як відзначають у повідомленні, за минулу добу Патрон разом з чернігівськими піротехніками зумів знищити 262 вибухонебезпечні предмети.

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