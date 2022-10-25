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Врятований пес Джек із Куп'янська житиме в Італії: його прихистила сім'я відомого тенора

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Врятований пес Джек із Куп'янська житиме в Італії: його прихистила сім'я відомого тенора - фото 1

Джек із Куп'янська відтепер стане частиною родини італійського тенора Андреа Бочеллі. Він вже переїхав у сім'ю, яка його забрала до себе. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Джека знайшли на наступний день після звільнення Куп'янська з-під окупації. Тварина майже втратила слух через вибухи, а ще у пса є невелике осколкове поранення на спині. Про це розповів Олесь Маляревич, депутат Київради.

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За словами Маляревича, попри усе, що пережив Джек, він "зберіг свою природну доброту, любов до людей, міцний характер та віру в найкраще". Про чотирилапого друга Олесь розповів своєму американському другу Амеду, який через декілька днів зустрівся з Джеком й вирішив знайти новий дім для пса. І він знайшов! Так Амед став названим "хрещеним батьком Джека".

Надалі розпочалася подорож Джека з Куп'янську до Італії. Щоб пухнастик зустрівся з родиною Бочеллі, постаралося немало небайдужих людей – від ветеринарів до волонтерів.

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