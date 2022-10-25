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McDonald's повертається: заклади відчинились у Тернополі та у Борисполі
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McDonald's поступово відновлює роботу своїх ресторанів не лише у Києві, а й в інших містах. Станом на 25 жовтня мережа запрацювала також у Львові, Борисполі та Тернополі. Детальніше про графік роботи та адреси дізнавайтесь далі.
З 25 жовтня у Тернополі та Борисполі без анонсу запрацювали два заклади McDonald's. Мережа ресторанів швидкого харчування також відчинила ще 5 локацій у Києві, повідомивши адреси на офіційній сторінці в інстаграмі. Зауважимо, що всі новини про потенційні відкриття в інших містах McDonald's поки не афішує аж до моменту, коли заклади відчинять свої двері для відвідувачів, пише Радіо MAXIMUM.
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Де працює McDonald's з 25 жовтня:
- Тернопіль, вул. Гетьмана І. Мазепи, 30
- Бориспіль, ТЦ Park Town, вул. Київський Шлях, 67
- Київ, ТРЦ РайОN, вул. Миколи Лаврухіна, 4-А
- Київ, ст. м. Вокзальна, пл. Вокзальна, 2
- Київ, ТРЦ Lavina Mall, вул. Берковецька, 6-Д
- Київ, вул. Б. Хмельницького, 40/25
- Київ, ТРЦ Retroville, просп. Правди, 47
Адреси всіх відчинених ресторанів McDonald's в Україні:
- Київ, пр. Палладіна, 7 А
- Київ, Боричів узвіз, 10А
- Київ, вул. Є.Сверстюка, 1
- Київ, вул. Драйзера, 4
- Київ, просп. Гагаріна, 2а
- Київ, Вокзальна пл., 2
- Київ, вул. Софіївська, 1/2
- Київ, просп. Бажана, 3б
- Київ, пр-т. Степана Бандери, 12-а
- Київ, вул. Гришка, 7
- Київ, просп. Ватутіна, 2-Т
- Київ, вул. Оноре де Бальзака, 2а
- Київ, вул. Велика Васильківська, 22
- Київ, просп. Броварський, 27
- Київ, вул. Б. Хмельницького, 40/25
- Київ, вул. Вишгородська, 33а
- Київ, просп. Миколи Бажана, 8
- Київ, Кільцева дорога, 14В
- Київ, вул. Курбаса, 19а
- Київ, вул. Гната Хоткевича, 1в
- Київ, Оболонський проспект, 1б
- Київ, вул. Гната Юри, 13
- Київ, вул. Берковецька, 6д
- Київ, вул. Лаврухіна, 4
- Київ, просп. Оболонський, 26а
- Київ, вул. Івана Миколайчука, 16
- Київ, пл. Героїв Бресту, 1.
- Київ, пр. Перемоги, 138
- Київ, пр-т Правди, 47
- Київ, Проспект Перемоги, 65
- Київ, вул. Архітектора Вербицького, 1
- с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 2
- Бориспіль, вул. Київський шлях, 67
- Львів, просп. Шевченка, 7
- Львів, просп. Чорновола, 12
- Львів, просп. Свободи, 35
- Львів, с. Сокільники, вул. Стрийська, 30 А
- Тернопіль, вул. Гетьмана Івана Мазепи, 30
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