McDonald's повертається: заклади відчинились у Тернополі та у Борисполі

McDonald's поступово відновлює роботу своїх ресторанів не лише у Києві, а й в інших містах. Станом на 25 жовтня мережа запрацювала також у Львові, Борисполі та Тернополі. Детальніше про графік роботи та адреси дізнавайтесь далі.

З 25 жовтня у Тернополі та Борисполі без анонсу запрацювали два заклади McDonald's. Мережа ресторанів швидкого харчування також відчинила ще 5 локацій у Києві, повідомивши адреси на офіційній сторінці в інстаграмі. Зауважимо, що всі новини про потенційні відкриття в інших містах McDonald's поки не афішує аж до моменту, коли заклади відчинять свої двері для відвідувачів, пише Радіо MAXIMUM.

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Де працює McDonald's з 25 жовтня:

Тернопіль, вул. Гетьмана І. Мазепи, 30

Бориспіль, ТЦ Park Town, вул. Київський Шлях, 67

Київ, ТРЦ РайОN, вул. Миколи Лаврухіна, 4-А

Київ, ст. м. Вокзальна, пл. Вокзальна, 2

Київ, ТРЦ Lavina Mall, вул. Берковецька, 6-Д

Київ, вул. Б. Хмельницького, 40/25

Київ, ТРЦ Retroville, просп. Правди, 47

Адреси всіх відчинених ресторанів McDonald's в Україні:

Київ, пр. Палладіна, 7 А

Київ, Боричів узвіз, 10А

Київ, вул. Є.Сверстюка, 1

Київ, вул. Драйзера, 4

Київ, просп. Гагаріна, 2а

Київ, Вокзальна пл., 2

Київ, вул. Софіївська, 1/2

Київ, просп. Бажана, 3б

Київ, пр-т. Степана Бандери, 12-а

Київ, вул. Гришка, 7

Київ, просп. Ватутіна, 2-Т

Київ, вул. Оноре де Бальзака, 2а

Київ, вул. Велика Васильківська, 22

Київ, просп. Броварський, 27

Київ, вул. Б. Хмельницького, 40/25

Київ, вул. Вишгородська, 33а

Київ, просп. Миколи Бажана, 8

Київ, Кільцева дорога, 14В

Київ, вул. Курбаса, 19а

Київ, вул. Гната Хоткевича, 1в

Київ, Оболонський проспект, 1б

Київ, вул. Гната Юри, 13

Київ, вул. Берковецька, 6д

Київ, вул. Лаврухіна, 4

Київ, просп. Оболонський, 26а

Київ, вул. Івана Миколайчука, 16

Київ, пл. Героїв Бресту, 1.

Київ, пр. Перемоги, 138

Київ, пр-т Правди, 47

Київ, Проспект Перемоги, 65

Київ, вул. Архітектора Вербицького, 1

с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 2

Бориспіль, вул. Київський шлях, 67

Львів, просп. Шевченка, 7

Львів, просп. Чорновола, 12

Львів, просп. Свободи, 35

Львів, с. Сокільники, вул. Стрийська, 30 А

Тернопіль, вул. Гетьмана Івана Мазепи, 30

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