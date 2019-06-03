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alyona alyona – Якби я була не я: дивіться новий анімаційний кліп української реперки

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alyona alyona – Якби я була не я - фото 1
alyona alyona – Якби я була не я

Популярна українська реперка alyona alyona представила яскравий анімаційний кліп на композицію "Якби я булу не я". Ролик вийшов на пісню з дебютного альбому "Пушка".

аlyona alyona представила відео на пісню "Якби я булу не я". Створив його відомий український художник і аніматор Сашко Даниленко. Його вже знають за анімаційними кліпами "Чернець" і "Карпатський реп" DakhaBrakha і "Гупало Василь" групи ТНМК.

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У новому кліпі українська реперка постає в образі Либеді зі знаменитого пам'ятника Засновникам Києва скульптора Василя Бородая, під дикий біт танцюють як козаки навколо багаття, так і шанувальники репу в спортивних костюмах.

Дивитися онлайн кліп alyona alyona – Якби я булу не я:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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