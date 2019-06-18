Время и Стекло – VISLOVO: дивіться новий запальний кліп 2019

Гурт Время и Стекло випустив новий кліп на драйвову пісню "Vislovo". Зацініть хіт цього літа від Наді Дорофєєвої та Олексія Позитива: дивіться та співайте разом із нами!

Нещодавно відбулася прем'єра пісні дуету Время и Стекло під назвою VISLOVO, а тепер ми дочекалися й кліпу на драйвову новинку. Нагадаємо, що цей хіт ввійшов до однойменного альбому Додо і Позитива, який з'явиться вже 5 липня.

Це цікаво: Текст і слова пісні Время и Стекло – Vislovo

Новий кліп є промоцією майбутньої платівки та масштабного шоу, яке відбудеться 5 жовтня в Палаці спорту в Києві. У ролику всі відриваються в абсурдному світі, нагадуючи мільйонам людей, що таке справжні вечірки. Герої відео рубають торти, купаються у ванні з Кока-Коли, бігають на підборах в поліцейській формі і повторюють челлендж #saycheese.

Звісно, усі танцюють та відриваються на максимум! Зацініть і ви ;)

Дивитись онлайн кліп Время и Стекло – Vislovo:

У кліпі ВиС знялися також топові українські блогери – YanGo (Ян Гордієнко) і Саша Чистова.

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