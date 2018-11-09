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Время и Стекло – Песня про лицо: новий хіт, який змусить вас танцювати

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Прем'єра нової пісні Время и Стекло - фото 1
Прем'єра нової пісні Время и Стекло

Відомий український гурт "Время и Стекло" випустив нову пісню під назвою "Песня про лицо". Також Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (Позитив) представили лірик-відео на трек. Дивіться ролик та вчіть слова хіта разом з нами!

Автором слів новинки від гурту Время и Стекло традиційно став Потап. Разом з Позитивом він також написав музику до треку "Песня про лицо". Сингл в жанрі edm trap music став першою прем'єрою з майбутнього альбому ВиС, вихід якого запланований на 2019 рік. Татататататанцюйте разом DoDo!

Время и Стекло – Песня про лицо – слухати онлайн новинку:

Це цікаво: MONATIK і Надя Дорофєєва випустили кліп на пісню "Глубоко"

Текст і слова пісні ВиС – "Песня про лицо"

Эус
Деус
Double
Trouble
Мчится
Красный
В нем два хулигана
Одна длинноногая Икона стиля
А другой Икона музыки
В машине Шпилит
Время и Стекло
Время
Время и Стекло
А в машине Шпилит
Группа Время и Стекло
Главное чтобы своё лицо ты нашёл
Когда бросят этот трек
В ноги на танцпол

А вот эта музыка
Нас с тобой загрузит так что
Каждый сам себе своё что-то представляет
Танцуй с таким лицом, как будто ты что-то знаешь

Татататататанцуй
С татататаким лицом
Какакак будто бы ты
Чточто-то знаешь
Ой, всё!

Мамамамастер наколи мне масти
Чтобы все от зависти открыли свои пасти
Коли тату, кольщик
Колоколокольчик
Все мои заценят этот звонкий прикольчик
Я закрою партаки
Новым модным шмотом
Руки в брюки, а на ноги
Джорданы в полёте
Virtual Reality
VR VR
А у меня с*ка не маленький
PR PR

А вот эта музыка
Нас с тобой загрузит так что
Каждый сам себе своё что-то представляет
Танцуй с таким лицом, как будто ты что-то знаешь

Татататататанцуй
С татататаким лицом
Какакак будто бы ты
Чточто-то знаешь
Ой, всё!

Татататататанцуй
С татататаким лицом
Какакак будто бы ты
Чточто-то знаешь
Ой, всё!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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