Время и Стекло – Песня про лицо: новий хіт, який змусить вас танцювати

Відомий український гурт "Время и Стекло" випустив нову пісню під назвою "Песня про лицо". Також Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (Позитив) представили лірик-відео на трек. Дивіться ролик та вчіть слова хіта разом з нами!

Автором слів новинки від гурту Время и Стекло традиційно став Потап. Разом з Позитивом він також написав музику до треку "Песня про лицо". Сингл в жанрі edm trap music став першою прем'єрою з майбутнього альбому ВиС, вихід якого запланований на 2019 рік. Татататататанцюйте разом DoDo!

Время и Стекло – Песня про лицо – слухати онлайн новинку:

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Текст і слова пісні ВиС – "Песня про лицо"

Эус

Деус

Double

Trouble

Мчится

Красный

В нем два хулигана

Одна длинноногая Икона стиля

А другой Икона музыки

В машине Шпилит

Время и Стекло

Время

Время и Стекло

А в машине Шпилит

Группа Время и Стекло

Главное чтобы своё лицо ты нашёл

Когда бросят этот трек

В ноги на танцпол



А вот эта музыка

Нас с тобой загрузит так что

Каждый сам себе своё что-то представляет

Танцуй с таким лицом, как будто ты что-то знаешь

Татататататанцуй

С татататаким лицом

Какакак будто бы ты

Чточто-то знаешь

Ой, всё!

Мамамамастер наколи мне масти

Чтобы все от зависти открыли свои пасти

Коли тату, кольщик

Колоколокольчик

Все мои заценят этот звонкий прикольчик

Я закрою партаки

Новым модным шмотом

Руки в брюки, а на ноги

Джорданы в полёте

Virtual Reality

VR VR

А у меня с*ка не маленький

PR PR

А вот эта музыка

Нас с тобой загрузит так что

Каждый сам себе своё что-то представляет

Танцуй с таким лицом, как будто ты что-то знаешь

Татататататанцуй

С татататаким лицом

Какакак будто бы ты

Чточто-то знаешь

Ой, всё!

Татататататанцуй

С татататаким лицом

Какакак будто бы ты

Чточто-то знаешь

Ой, всё!

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