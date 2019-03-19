Надя Дорофєєва розбурхала шанувальників пікантним фото

Співачка Надя Дорофєєва показала апетитні форми у лосинах. Таким чином зірка анонсувала вихід нової пісні.

Після відпочинку Надя Дорофєєва знову повернулася до активної роботи: нещодавно співачка анонсувала гастролі групи Время и Стекло під фото з новим кольором волосся в Instagram, а тепер поділилася з шанувальниками новиною про те, що вони з командою вже готують постановку до нової пісні.

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Не можемо не відзначити, що Надя оголосила про це вельми пікантним чином, показавши сексуальний кадр з репетиції: так, на новому фотоколажі в Instagram Дорофєєва позує в спортивному топі, черевиках на підборах і лосинах, які підкреслили її "попу, як у Кім".

Гарячий кадр зібрав понад 100 тисяч лайків і безліч коментарів, в яких користувачі засипають компліментами спортивну фігуру красуні і зізнаються, що з нетерпінням чекають новин від групи.

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