Время и Стекло – Balensiaga: слухайте новий запальний хіт Додо і Позитива

Популярний гурт Время и Стекло презентував запальну пісню з майбутнього альбому Vislovo. Новинка отримала назву Balensiaga. Слухайте свіжий хіт літа 2019 та вчіть текст треку разом з нами!

Надя Дорофєєва та Олексій Позитив продовжують тішити шанувальників крутими прем'єрами. Напередодні офіційного релізу свого третього альбому "Vislovo" учасники дуету "Время и Стекло" випустили новенький трек – "Balensiaga"!

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Традиційно авторами пісні стали Олексій Потапенко (Потап) та Олексій Завгородній (Позитив). Зацініть свіжий хіт, під який ви будете відриватися цього літа!

Слухати онлайн пісню Время и Стекло – Balensiaga:

Текст і слова пісні ВиС – Balensiaga

Руками разведу я

Над головою тучи

Я сильно так люблю

А

Ты мне даришь Gucci

И я боюсь что завтра

Ты мне подаришь Prada

Мне ничего не надо

Разве что Balensiaga

Balensiaga

Ага-ага Balensiaga

Ага-ага Balensiaga

Balensiaga

Ага-ага Balensiaga

Кожа от солярия

Как курага

Уколола глаз

Уколола щеку

Это не для нас

Я в самом соку

Эй мутант

Доставай свой имплант

Не мути воду хренов хиромант

Нашему народу

Навязали моду

Наши иконы

Пам пам парам

Это все обман

Это все кидалово

Ну подумай сам

Мы в отрицалове

Отправляю в бан

На всякий случай

Louise Dolce Fendi Gucci

И of course Michael Kors

Отрица-отрица-отрица

Лово- лово

С утреца смотрю лицо

Тридцаточка того....

Уже на подходе

Уже на носу

А я все еще в моде

Хотя бред несу

Руками разведу я

Над головою тучи

Я сильно так люблю

А

Ты мне даришь Gucci

И я боюсь что завтра

Ты мне подаришь Prada

Мне ничего не надо

Разве что Balensiaga

Balensiaga

Ага-ага Balensiaga

Ага-ага Balensiaga

Balensiaga

Ага-ага Balensiaga

Не хочу нажить

Себе фэшн врага

Поспешил оформить себе спешл аккаунт

Заведу body count на Porn Hub

Ага ага ра-ра-ра-ра

Все что было

Все осталось где-то вчера

Бренды теперь новые

Новая игра

Распиаренная лошадь

Это зебра

Это все обман

Это все кидалово

Ну подумай сам

Мы в отрицалове

Отправляю вам

На всякий случай

Louise Dolce Fendi Gucci

И of course Michael Kors

Ага ага badam badam bang

Время и Стекло это наш duo gang

Это мой бит

А вот это наш сленг

Сказал Wu

Говори Tang

Ага ага я я я я

Supreme на тело

Баленсы на ногах

Никогда ни у кого

Текст не воровал

Все люди как люди

А я супер звезда

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