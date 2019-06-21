Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

Время и Стекло – Balensiaga: слухайте новий запальний хіт Додо і Позитива

  • 46
Прем'єра пісні Время и Стекло - фото 1
Прем'єра пісні Время и Стекло

Популярний гурт Время и Стекло презентував запальну пісню з майбутнього альбому Vislovo. Новинка отримала назву Balensiaga. Слухайте свіжий хіт літа 2019 та вчіть текст треку разом з нами!

Надя Дорофєєва та Олексій Позитив продовжують тішити шанувальників крутими прем'єрами. Напередодні офіційного релізу свого третього альбому "Vislovo" учасники дуету "Время и Стекло" випустили новенький трек – "Balensiaga"!

Це цікаво: Дивіться шалений кліп ВиС – VISLOVO

Традиційно авторами пісні стали Олексій Потапенко (Потап) та Олексій Завгородній (Позитив). Зацініть свіжий хіт, під який ви будете відриватися цього літа!

Слухати онлайн пісню Время и Стекло – Balensiaga:

Текст і слова пісні ВиС – Balensiaga

Руками разведу я
Над головою тучи
Я сильно так люблю
А
Ты мне даришь Gucci
И я боюсь что завтра
Ты мне подаришь Prada
Мне ничего не надо
Разве что Balensiaga
Balensiaga

Ага-ага Balensiaga
Ага-ага Balensiaga
Balensiaga

Ага-ага Balensiaga
Кожа от солярия
Как курага
Уколола глаз
Уколола щеку
Это не для нас
Я в самом соку
Эй мутант
Доставай свой имплант
Не мути воду хренов хиромант
Нашему народу
Навязали моду
Наши иконы
Пам пам парам

Это все обман
Это все кидалово
Ну подумай сам
Мы в отрицалове
Отправляю в бан
На всякий случай
Louise Dolce Fendi Gucci
И of course Michael Kors

Отрица-отрица-отрица
Лово- лово
С утреца смотрю лицо
Тридцаточка того....

Уже на подходе
Уже на носу
А я все еще в моде
Хотя бред несу

Руками разведу я
Над головою тучи
Я сильно так люблю
А
Ты мне даришь Gucci
И я боюсь что завтра
Ты мне подаришь Prada
Мне ничего не надо
Разве что Balensiaga
Balensiaga

Ага-ага Balensiaga
Ага-ага Balensiaga
Balensiaga

Ага-ага Balensiaga
Не хочу нажить
Себе фэшн врага
Поспешил оформить себе спешл аккаунт
Заведу body count на Porn Hub
Ага ага ра-ра-ра-ра
Все что было
Все осталось где-то вчера
Бренды теперь новые
Новая игра
Распиаренная лошадь
Это зебра

Это все обман
Это все кидалово
Ну подумай сам
Мы в отрицалове
Отправляю вам
На всякий случай
Louise Dolce Fendi Gucci
И of course Michael Kors

Ага ага badam badam bang
Время и Стекло это наш duo gang
Это мой бит
А вот это наш сленг
Сказал Wu
Говори Tang
Ага ага я я я я
Supreme на тело
Баленсы на ногах
Никогда ни у кого
Текст не воровал
Все люди как люди
А я супер звезда

Дивіться також: Пародія на хіт Время и Стекло – Дим поверне вас у 90-і

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чорнобиль 1 серія 2019: дивитись онлайн серіал українською, сюжет
  • 19 червня, 12:00
  • 25347
Як швидко зібрати валізу, не зімнувши одяг: круті лайфхаки у відео
  • 19 червня, 18:00
  • 371
Варення з полуниць: рецепти приготування полуничного джему на зиму у фото
  • 15 червня, 11:05
  • 513
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз